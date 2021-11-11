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不只王品！這三家餐飲集團也喊徵千人 鼎泰豐加薪搶人

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
鼎泰豐小籠包。圖／鼎泰豐提供
鼎泰豐小籠包。圖／鼎泰豐提供

王品（2727）喊出要招募1,700人以做為新品牌和新展店的人才籌備，為史上招募規模最龐大的一次，看好內需市場重啟，不少餐飲集團也加入搶人大作戰，包括以肉多多火鍋起家的樂多多集團、築間餐飲集團等，因應展店加速，也喊出千名以上的人才需求，另，早在國內疫情警戒才剛降溫，安心（1259）旗下的摩斯漢堡8月就喊出要徵才1,000人，而知名餐飲鼎泰豐也擴大人才招募，並宣布自11月起調薪。

築間餐飲集團表示，即便遇疫情逆風，但今年第3季起仍陸續展店，預估今年底全台店家數可望超過100家的總體規模。主要是疫情爆發前集團早已做好策略布局、店面承租、設計裝潢，加上餐飲業至少簽訂五年以上的長租約，展店都是長期規劃，也因此開出千名的人力需求。

此外，也有不少餐飲集團開出百人以上的人力招募計畫，其中，饗賓餐旅將於今年底於竹北再展五家分店，目前正全力招募約300名正職職缺、計時人員等，公司表示，此次徵才主要是因應新展店需求。饗賓餐旅目前共有饗食天堂、饗饗、旭集、果然匯、開飯川食堂、饗泰多、真珠台灣家味、小福利火鍋會所等八個品牌全台共51家分店。

乾杯（1269）集團也說，計畫招募300名計時員工職缺，祭出起薪200元的乾杯之星培訓計劃，透過高時薪、密集培訓，最快半年可晉升儲備領班，時薪最高上看 240 元，同時，首度開放計時社員領業務獎金，一個月最高可領到 5000 元，力拚以優渥薪資條件搶餐飲人才。

另外，薪資條件一向是餐飲業頂標的鼎泰豐則開出150位的人力需求，且薪資部分，11月起調薪3%-5%。以最新的外場人員「起薪」為例，調整後是41,000-44,000元（原本是39,000-43,000元）；料理廚師「起薪」是50,000-59,500元（原本是45900-55900元）。

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