馬斯克沒它不行！這家台廠如何打入特斯拉供應鏈？

德國第一階的汽車螺帽製造大廠，30幾年以來，一直跟員工僅40人、外銷量3000噸的小廠「國鵬工業」下單。但小廠志氣大，他們的螺帽飄洋過海，用於歐洲知名汽車品牌，甚至打入特斯拉的供應鏈。

國鵬隱身於台南歸仁一片工廠中，看似不起眼，卻常有金髮碧眼「阿兜仔」進進出出，會客室中，為外國客戶準備膠囊咖啡機，「外國人愛喝咖啡，讓他們有親切感，談生意也比較順利。」年僅41歲、深諳遠來是客的董事長廖偉勳這樣說。

國鵬九成客戶都是歐洲車廠的Tier1（一階供應商）。由於，前一陣子歐美疫情解封，汽車需求大增，訂單已排到明年，業績相較去年同期增加30％。

BMW、賓士、保時捷，都有國鵬螺帽

作為車廠的Tier2（二階供應商），扣件業者一般不會知道商品的終端用途，從生活中尋找自家產品的「歸宿」，成了他的日常樂趣。「2017年，我去拜訪德國汽車的生產時，赫然看到賓士、BMW的底盤、保時捷儀表板內，都有我們出產的螺帽，我『哇！』一聲，又驚又喜。」

許多男生都愛車，廖偉勳也不例外，看到自家產品用於知名車款，就好像圓了「擁有一台好車」的夢，也很有成就感。廖偉勳指著他的進口汽車底盤給《遠見》記者看，「這就是我家做的螺帽」。

廖偉勳是國鵬的二代。父親廖海鵬最初於台南螺帽指標大廠當廠長，讓他擁有模具的修改與設計能力，選擇離職創業，1985年成立模具廠「幼鵬」，接著又於1998年成立製造螺帽的「國鵬」，當時老闆加員工僅三人，一開始就鎖定「高端車用螺帽」市場。

提皮箱外銷碰軟釘子，苦等門口終獲青睞

然而，歐洲大廠豈會一開始就看上遙遠東方的小企業，當他們去德國拜訪時，在門口苦等三小時都等不到人，對方才說主管在開會無法面客。往後一直遭到「吃閉門羹」的待遇。

廖海鵬並沒有放棄，每年仍去拜訪，持之以恆的韌性打動了客戶。對方看國鵬五年都過去了，竟然還沒倒，或許可以看一下國鵬的產品。

獲得報價機會的國鵬，最終拿到第一筆訂單，而且毛利高達55％。廖偉勳形容，「那時打一顆螺帽就像是一塊一塊的錢掉進來一樣」，這家德國大廠就此成為國鵬的主要客戶。

國鵬能受到歐洲客戶青睞，除了廖海鵬打下紮實的技術基礎，還受益於台灣高性價比的機械設備，設備就可以便宜三至七成，還有台灣螺絲產業密集的特性。在歐洲送到二次加工廠，可能要花一、兩天時間，反之台南歸仁半小時車程內，就有很多協力廠。

德國客戶按讚：你們是被隱藏的珍珠

國鵬也勇於接受挑戰。2012年，德國客戶帶歐系車廠來台灣稽核國鵬時，第一次國鵬沒過關，原因是廠房動線凌亂等，車廠要將國鵬剔除在供應商名單內，但這樣連帶會影響到他的客戶（Tier1），擔心會被砍單。

當時，廖偉勳跟客戶保證，可以在六個月內遷廠並擴廠，動線全部重新規劃，然而客戶並不相信半年就能完成所有事情。

國鵬使命必達，不僅忙著遷廠，還要維持產能，週六日不停班，機台還三班制24小時運轉。半年後，努力有了回報，儘管車廠認為還有改善空間，卻很滿意國鵬改進的態度，繼續採購，臨走前還留下了一句話「Your company is a hidden pearl」（你的公司是被隱藏的珍珠）。

廖偉勳經此一役，更瞭解德國客戶在乎什麼？例如製程產線的合理性、半成品與成品動線是否交錯等。

切入特斯拉供應鏈，交期相較業界縮短一倍

國鵬近年也積極切入電動車市場，包括供貨給特斯拉、Gogoro。

去年，特斯拉的瑞士供應商柏泰（Bossard）找上國鵬。通常傳統汽車的扣件，需要60天到90天的樣品開發時間，他們轉述特斯拉的要求「35天就要看樣」，由於時間實在太匆促，國鵬誠實回覆說「我們沒有辦法又快又好」。

幸好，有別於傳統車廠要「一次到位」；特斯拉可以接受第一次的供貨品質僅60分，透過一次次的交貨中改進產品，最終達到90分即可。

國鵬第一時間，透過自家公司「幼鵬」開模，以及協力廠的支援下，快速打樣交貨，並立刻在廠內重製，以完成下一批貨；並改良精進，譬如由於電動車採輕量化，連帶的零件也要減重，國鵬開發出「材質不變、強度維持，卻可減輕28％」的產品。只花了35天的時間，就交出令特斯拉滿意的樣品。

瑞士商柏泰市場開發部行銷協理徐振聲指出，評斷供應商好壞，技術能力、交期是評斷的首要指標，相較有的同業經常延宕交貨，國鵬技術能力很好外，次次準時交貨，代表很重承諾。

廖偉勳觀察，一般車廠，主力仍是燃油車，卻也開始推出多款電動車，「這是一個戰略性的考量，從這次交手，我可以知道電動車的需求，也讓車廠知道我們有能力開發相關產品，長遠看很有價值。」

導入兩大改革，辭職信湧入也不後悔

隨著時代演進，內部也進行革新。2012年廖海鵬專心經營「幼鵬」，將國鵬交給廖偉勳經營，他上任後，便開始改革。

首先，建立透明的人事制度。以前休假或薪資結構都沒有標準，員工為了拿到加班費，常快到下班時間才動工，風氣不佳。從此按照人事局的公告、訂立KPI以及升遷制度。不過，導致有些老員工無法適應，紛紛離職。

「那三個多月的日子裡，只要到了禮拜一，我就很痛苦，因為一進公司就有辭職信放在桌上。」但廖偉勳認為，這是對的事情，並不後悔做這些改革。

再來，就是導入大數據分析。過去父親教導他，「產品的重量價格乘以比例，就是報價」，但這並不準確，應該同時考慮產品的平均價格、效率、成本等。失準的報價，難以打動客戶。

於是，廖偉勳請軟體業者設計網路平台，讓電腦自動開機運作外，也可自動報工，報價不用自己計算，減少文書作業，還能提升效能，省下訓練新進員工的時間。

而且還安裝壓力感測器，偵測機器的運作，若發生異常，會立即停機，達到製程即時監控，降低不良率，穩定性更強， 雖然客戶的合約註明，「異常容許每批出貨100萬顆中，可出現25～50顆的不良品」，但國鵬可以做到每百萬顆不到一顆的不良品。

國鵬工業國外業務林小君過去任職於科技業，她表示，沒想到國鵬也像科技業一樣，導入數位化，譬如設備裝設智慧機上盒，人員不用到廠房，在辦公室就能遠端設備監控，在製造業來說算很進步。

國鵬在新舊融合下，找到屬於自己的利基市場。

（作者／沈瑜 本文出自2021.11.9《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）