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中鋼首創雷射覆面銲高階修護技術 成本節省效益逾千萬

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
中鋼將雷射覆面銲技術應用於AGC舉升油壓缸磨損內壁修護。記者王昭月／翻攝
中鋼將雷射覆面銲技術應用於AGC舉升油壓缸磨損內壁修護。記者王昭月／翻攝

鋼鐵製程常面臨各種設備磨損或工件損壞，中鋼為維持生產良率，即使昂貴的工件受到局部細微損傷，也會耗費高昂成本替換。除此更投入研究，逐步建立電鍍、熔射及硬面銲等重要修護技術，更成功開發「雷射覆面銲」的高階修護技術，且著手進行自動厚度控制(AGC)舉升油壓缸及大型傳動軸等工件的修護工作，成本節省效益達1070萬以上，是台灣首家、國際少數應用雷射覆面銲技術在鋼鐵廠工件修護的企業。

「雷射覆面銲」是一項利用高功率雷射作為熱源的技術，幾乎可熔化任何金屬材料，並將材料熔融堆積形成表面塗層，針對工件表面特定損壞部位進行修復再生。

中鋼表示，雷射覆面銲與傳統銲接相比，因具備入熱量少且集中的特點，基材僅表面產生微熔融狀態，對母材的熱影響區小且較無熱變形問題；與電鍍相較，可應用的塗層材料選擇更廣且附著力更高；與熔射相比，塗層組織可更為緻密。

中鋼深耕鋼鐵生產相關的冶金技術，逐步建立電鍍、熔射及硬面銲等重要工件表面改質技術，對於無法使用傳統銲補方式維修的高單價工件，雷射覆面銲技術多能克服。除提升廠內設備所需工件的修護能力，亦減少新品工件採購，降低公司成本；而減少工件製作的材料耗用，也實踐循環經濟理念。

中鋼表示，未來公司還將持續開發特殊或專用熔覆粉末，建立各種塗層特性的雷射覆面銲技術，提升應用範圍及修護效益。

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