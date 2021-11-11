盛弘集團擴大精準健康產業布局，明年通路要達五到八家

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

盛弘（8403）旗下精準健康公司10日宣布，成立「哈佛健康管理中心」，將結合獨家技術與先進科技，打造全新型態健診場域。盛弘董事長楊弘仁表示，精準健康現有三家健診服務通路，明年將增設兩家新通路，並透過併購再增加二、三家。

精準健康為盛弘醫藥集團之子公司，主要透過基因檢測，為使用者檢測多個單核苷酸多態性（SNP）位點，提供完整且全方面預防醫學與精準醫療的服務。

楊弘仁表示，精準健康去年以換股方式參與經營富醫健康管理公司，並已擁有桃園精準醫學、台北哈佛健診（內湖哈佛診所、大安富盈診所）三間健診中心，並與醫者診所聯手簽訂醫療策略聯盟協議，在雙方堅強的合作基礎下，推動健診中心業績顯著成長。

自明年起，精準健康將再設兩家新服務通路，第一家將設在台南市；其後再透過併購方式增加二、三家服務通路。

精準健康成立的「哈佛健康管理中心」，首波將開設功能醫學門診，引進嶄新、無輻射線的全自動乳房掃描儀，透過基因檢測資料庫衍伸之「端粒檢測」服務，搭載專屬健康平台「精準數位健康APP」進行統整及追蹤，讓民眾的健康再升級。

精準健康董事長張斯綱表示，大安富盈診所成立之「哈佛健康管理中心」，由敏盛醫院乳房外科權威江坤俊醫師擔任院長。此外，精準健康也要透過大數據分析建立風險預測模型，目標在兩年內建立2萬例屬於台灣自有的基因資料庫，達到基因資料庫商轉運用，目前已提前完成超過1萬2000例的目標。

精準健康未來營運方向除持續朝「會員年度健康照護服務」的規模經濟化發展，亦將加大「基因資料庫商轉運用」效益與建置更完善「健康管理資訊平台」，創立多元化的重點健檢項目、引進最先進的儀器設備，並邀請專業醫師駐診，目標是讓哈佛健康管理中心成為專門替民眾量身打造的頂尖健診中心。

哈佛 健康管理

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