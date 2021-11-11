麗彤10月合併營收1.6億、月增2％ 第4季旺季成長可期

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

麗彤（6539）今布10月合併營收1.6億元，較上月成長2％，累計1-10月合併營收14.5億元，與去年同期相當。

麗彤表示，本土疫情趨緩，線下美容保養服務需求回溫，加上疫情提高消費者對健康的重視與，以及消費習慣的改變，線上保健、保養需求強勁，帶動公司單月營收自7月起逐月回升，10月合併營收達1.6億元，月增率2％。

麗彤前十月合併營收14.5億元，與去年同期相當，集團三大營運引擎，包含保健食品、美容保養品、醫美管理平台三大領域，受益集團DV皮膚管理中心及DV官網擁有60萬會員的穩固基礎，大數據精準行銷，再次提高行銷效益，「醇系列」機能飲品持續熱銷，結合活動與電商銷售優勢，帶動保健美容產品銷售量均比去年同期成長，且去年下半年DV皮膚管理中心新門市開幕，推升營收穩健。

隨著線下美容保養服務需求回溫，麗彤DV皮膚管理中心皆已正常營業，同店銷售逐漸擺脫疫情影響，單店業績逐步回溫，麗彤將持續擴大經營高雄分公司，並正籌備成立新竹分公司，以期持續擴大醫美管理平台效益，進而帶動醫材供應的穩健增長。

至於保健與保養品，消費者期待雙11購物檔期，公司積極推出新產品搶攻新市場，亦透過產品價格調整，以期第4季美容保健產業旺季，激勵營收表現，全年營運保持正向發展可期。

營收 疫情

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