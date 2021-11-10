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被質疑三級警戒沒戴口罩嗨唱喝酒 陳時中親自還原經過

玩美移動與韓公司合作 升級虛擬試妝體驗

經濟日報 / 記者張剛瑋／即時報導
玩美移動為韓國知名愛茉莉太平洋美妝集團打造AMOREMALL_App美妝科技體驗。完美移動／提供
玩美移動為韓國知名愛茉莉太平洋美妝集團打造AMOREMALL_App美妝科技體驗。完美移動／提供

全球頂尖AI、AR科技公司玩美移動與韓國美妝保養巨頭愛茉莉太平洋集團聯手合作，將玩美移動先進的虛擬美妝科技服務整合至AMOREMALL電商平臺。可透過購物App可讓韓國用戶虛擬試用各種美妝產品，利用AI技術找到專屬零色差粉底色號，並透過AI智慧肌膚檢測提供用戶即時膚況分析及專屬保養推薦。

以先進AI、AR科技為基礎的App功能為消費者打造實質化個人體驗，透過客觀科技檢測及虛擬試妝，能降低消費者於數位購物決策時的疑慮，大大簡化購物旅程。

「現代消費者尋求個人化購物體驗，期望從其心儀的品牌處獲得專家建議。玩美移動很高興能與美妝巨頭愛茉莉太平洋集團攜手，發掘先進的美妝技術力量，為AMOREMALL App用戶打造互動體驗式的購物之旅。」玩美移動創辦人暨CEO張華禎表示，「能夠將我們的產品引進韓國市場，使美妝愛好者和新手能以有吸引力的創新並極具個人化客製體驗方式探索愛茉莉太平洋的美妝產品，令人興奮及期待。」

「我們很高興能將自身定位於數位革命前沿，並成為率先將如此先進的技術帶給韓國美妝消費品企業。」愛茉莉太平洋集團CDTO Seongbong Hong表示，「玩美移動的創新美妝科技服務將推升消費者的購物體驗更上一層樓，讓我們平台的使用者以全新方式試用產品。」

AR

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