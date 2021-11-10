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北市危老重建單價落差大！僅剩這裡單坪不到50萬

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
北市危老房價落差很大。根據實價預售揭露資料顯示，危老案「敦仰」為最貴單價，每坪221.8萬元，最低價則是北投區的「一樹巷」。 本報系資料庫
北市危老房價落差很大。根據實價預售揭露資料顯示，危老案「敦仰」為最貴單價，每坪221.8萬元，最低價則是北投區的「一樹巷」。 本報系資料庫

同是台北市危老，但改建後，房價落差卻很大！根據實價預售揭露資料顯示，危老案「敦仰」為最貴單價，每坪221.8萬元，最低價則是北投區的「一樹巷」，今年28戶，成交單價都不到每坪50萬元。

2017年危老推動以來，北市受理危老重建申請累積達755件，其已核准案件達576件，有些甚至已經預售對外銷售。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，相較於都更整合與程序的冗長過程，危老已經成為北市改建的新顯學，不僅改建標的相當多元，包括老飯店、商辦、戲院、寺廟、透天到老公寓，改建後的房價單價最高超過200萬元，最低也有入門價單價不到50萬元，危老改建案將成為未來台北市的推案新主力。

北市危老指標案「敦仰」，今年有4戶揭露的單價超過200萬元，最高價221.8萬元，總價最高2.68億元，是今年松山區的豪宅指標個案，不過北市也有單價不到50萬元的個案，北投區的危老案「一樹巷」，今年預售揭露每坪46.7~49.7萬元，產品低單、低總受到購屋人的喜愛。

危老推案不僅價格分布範圍相當廣，對於小面積的改建更帶來一線生機，北市建管處舉例，大安區浦城街的巷弄中，有土地面積約21坪，建物14坪的1樓磚造平房，屋齡已經超過50年，透過危老改建獲得18%容積獎勵，不僅可換住新屋，安全有保障，且房屋整體價值亦隨之大幅提升。

房價 豪宅

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