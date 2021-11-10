空中賞曙光 星宇航空與易遊網首推曙光班機High迎新年

再過兩個月就要進入新的一年，瞄準年底跨年出遊需求，易遊網與星宇航空合作的「雙星假期 漫遊台東」將推出第二彈，此次主打曙光班機，首度帶大家飛向天際並在空中賞曙光，用最「High」的方式迎接2022年。

曙光班機預計於1月1日早上5點30分從桃園起飛，8點30分於台東降落，除了有單程含稅5,888元起的飛行體驗外，易遊網更結合星宇航空與環島之星兩大超人氣空陸交通，推出二至三天跨年曙光系列遊程，提供含來回交通和台東飯店住宿的兩日自由行，以及來回交通、飯店住宿、特色遊程、餐食饗宴全包式的二至三日套裝行程，旅客可依照旅遊喜好做選擇，每人含稅售價最低9,900元起。

搭乘曙光班機的旅客，不僅可以感受好久沒搭飛機的類出國體驗，還能品嚐到旅人讚爆的星宇航空特色機上餐，以及獲得超精美的星宇週邊禮包。若是選擇跨夜遊程，將安排搭乘環島之星回程，體驗供餐供飲料、可在車上嗨唱卡拉OK、有各式DIY活動的觀光列車，讓這趟台東之旅更加精采。