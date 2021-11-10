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低總價小宅當道 雙北每兩間房屋交易就有一間小於25坪

聯合報 / 記者何醒邦／台北即時報導
全國25坪以下的小宅自2018第二季起至2021第二季，已連續13季買賣佔比超過4成，雙北每兩間房屋交易就有一間小於25坪。 本報資料照片
全國25坪以下的小宅自2018第二季起至2021第二季，已連續13季買賣佔比超過4成，雙北每兩間房屋交易就有一間小於25坪。 本報資料照片

根據內政部資料顯示，全國25坪以下的小宅自2018第二季起至2021第二季，已連續13季買賣佔比超過4成，小宅儼然已成為國人購屋新趨勢。永慶房屋研展中心副理陳金萍說，小宅當道的原因眾多，包含單身率攀升、頂客族、少子化、高齡化及小家庭等趨勢；而另一方面也因受限於預算、總價及自備款，讓購屋族縮減購屋坪數，降低購屋總價負擔。

永慶房產集團根據內政部不動產資訊平台資料，整理今年第二季全國及六都住宅交易，買賣交易共有44,391件，其中25坪以下的小宅便占了40.43％；另就六都來看，又以台北市49.67%最高，新北市以47.82%居次，接著是台中市44.90%，高雄市40.73%，台中市40.16%、台南市28.72%，等於在雙北市每兩間房屋交易，就有一間是25坪以內小宅。

若從六大都會區觀察，前十大小宅熱門交易行政區中，新北市就以中和、淡水、三重、新莊、板橋搶占5個名額。陳金萍解釋，小宅商品雖具有低總價優勢，但在雙北地區生活的購屋族，但想在台北市購入小宅仍有一定門檻，因此多數民眾還是會選擇 一橋之隔的新北市。建議在挑選小宅時，盡量挑選格局方正、地段生活機能完善，或是鄰近重大建設或大眾運輸周邊為佳，如若未來有出租或是轉手計畫時，也更保值。

內政部 高齡化

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