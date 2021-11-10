ShopBack衝雙11商機 與500多家電商合作發高額回饋

現金回饋網ShopBack與超過500家電商合作，雙11期間端出電商年度最高加碼幅度，先到ShopBack App領券，雙11當天下單，有機會抽中「你下單，我買單」的免單優惠，或是當天最高單筆現金回饋直接11倍。

ShopBack指出，11月2日起與多家海內外電商推出「今日我最殺」的加碼活動，成功帶動整體買氣，較上個月同期成長近兩成，較去年同期成長五成。此外，台灣疫情趨緩也同步帶動旅遊類電商的成長業績，包括booking.com、Agoda、Klook、kkday等訂單快速上升。

ShopBack表示，雙11當天除了淘寶天貓最高現金回饋29%（原10%），還有ShopBack獨家折扣碼。從0點開始推出閃購加碼，包括Pchome24h購物、生活市集、誠品線上購物、家樂福線上購物、東森購物、愛上新鮮等，每個閃購限時3小時，全天也有近百檔加碼優惠。