快訊

男大生開車擦撞遭痛毆命危 瑪莎拉蒂3煞全抓到了

美國結盟動作頻頻 中國軍事擴張將受阻？

ShopBack衝雙11商機 與500多家電商合作發高額回饋

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

現金回饋網ShopBack與超過500家電商合作，雙11期間端出電商年度最高加碼幅度，先到ShopBack App領券，雙11當天下單，有機會抽中「你下單，我買單」的免單優惠，或是當天最高單筆現金回饋直接11倍。

ShopBack指出，11月2日起與多家海內外電商推出「今日我最殺」的加碼活動，成功帶動整體買氣，較上個月同期成長近兩成，較去年同期成長五成。此外，台灣疫情趨緩也同步帶動旅遊類電商的成長業績，包括booking.com、Agoda、Klook、kkday等訂單快速上升。

ShopBack表示，雙11當天除了淘寶天貓最高現金回饋29%（原10%），還有ShopBack獨家折扣碼。從0點開始推出閃購加碼，包括Pchome24h購物、生活市集、誠品線上購物、家樂福線上購物、東森購物、愛上新鮮等，每個閃購限時3小時，全天也有近百檔加碼優惠。

電商 疫情 淘寶 雙11

延伸閱讀

1元漢堡王&麥當勞、10元星巴克！盤點3大電商「雙11優惠」鬧鐘先設好

雙11限時下殺、歷史新低可能是假的？電商歷史價格用LINE秒查詢

三企業投資 FunNow添想像空間

影／直擊！PChome運所中心 破紀錄與16間貨運合作

相關新聞

新首富賣帝寶賠4800萬 專家揭豪宅王跌價四原因

實價揭露，北市知名豪宅「仁愛帝寶」12樓戶轉手，屋主賠約4800萬元。資料顯示，原屋主為宏福國際公司，負責人是「神秘鞋王...

台積電產生住宅需求 居民建議宏毅等宿舍群都更建社宅

台積電將投資高雄楠梓煉油廠舊址，出身左楠區的中華民國社會服務協會理事長孫健萍表達歡迎與肯定，考量未來居住需求，更進一步建...

周年慶看旺　新光三越力拚202億業績、追平去年新高紀錄

新光三越周年慶開跑至今，業績達成率合乎預期，緊接著還有台南西門、高雄左營、桃園大有與台北站前4店即將開打，新光三越主管表...

台積設廠高雄...楠梓房價將超越美術館？網一面倒揭「真正黑馬」

台積電昨（9）日宣布在高雄楠梓設廠，消息一出，許多屋主看好週邊房市上漲，在售屋最後一刻收手，封盤停售。然而高雄楠梓房價究竟會不會超越蛋黃區「美術館」，也掀起網友們一陣熱議。...

疫情導致塞港缺櫃 學者：明年海運還是可以賺飽飽

為提升港埠競爭力，向國際業界說明政府政策與未來前瞻產業願景，並回應社會大眾與產業界期待，交通部航港局與台灣港務公司於11...

台積電真的來了！高雄楠梓屋主秒不賣、建案漲聲響起

台積電（2330）進駐高雄楠梓設廠拍板定案，台灣房屋集團趨勢中心觀察楠梓區今年交易的預售案件，實價登錄資料顯示，指標案如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。