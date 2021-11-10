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新首富賣帝寶賠4800萬 專家揭豪宅王跌價四原因

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
示意圖。 記者游智文／攝影
示意圖。 記者游智文／攝影

實價揭露，北市知名豪宅「仁愛帝寶」12樓戶轉手，屋主賠約4800萬元。資料顯示，原屋主為宏福國際公司，負責人是「神秘鞋王」張聰淵，他在富比士2021台灣富豪榜中，以138億美元打敗鴻海郭台銘、富邦蔡明忠、旺旺蔡衍明等家族，奪下台灣新首富。這也是實價登錄，帝寶首見賠售資料。

根據實價資料，「帝寶」12樓一戶，今年8月轉手，前手屋主在2014年以約4.47億買入，持有7年後，8月以3億9988萬元轉售，賠售近4800萬元，扣除車位每坪單價約237.4萬元，買家為林女士。

資料顯示，帝寶最高曾成交到一坪298萬元，為全台最貴豪宅王，近年行情明顯下滑，去年9月交易三戶，其中五樓成交每坪211萬元，16樓則是243萬元，2樓因直接面對仁愛路林蔭樹海，反而成交259萬元。但不論高低樓層都低於2014年以前每坪270萬元以上的行情。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛分析，帝寶價格隨屋齡漸長而失去魅力，主要有四個原因。首先是帝寶戶數多168戶，雖然過去有「帝寶幫」之類的交誼性質，但住戶個人發生的社會事件也不少，對於低調、重隱私的富豪來說，反而增加過多外界不必要的眼光，抗性不小。其次，仁愛帝寶雖然位在台北市市中心，但自成一小王國，與周邊環境的互動條件較弱，不如後期河景宅、公園宅舒心，所以有人趣稱只是一個大型的高級公寓，無法提供富豪身心放鬆的人性化空間尺度感受。

第三，新一代的豪宅雖然基地規模都較小，但無論是標榜飯店式物管，尤其能夠滿足疫後安全、長期居家的特殊要求。第四，新物件可供富豪選購多個連續樓層、單位，而且設計風格、建築規劃、設備設施都較新穎，更能符合新一代或是退休後的全齡需求。

帝寶 豪宅

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