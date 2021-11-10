台積設廠高雄...楠梓房價將超越美術館？網一面倒揭「真正黑馬」

台積電昨（9）日宣布在高雄楠梓設廠，消息一出，許多屋主看好週邊房市上漲，在售屋最後一刻收手，封盤停售。然而高雄楠梓房價究竟會不會超越蛋黃區「美術館」，也掀起網友們一陣熱議。

原PO在PTT房屋板上發文問道，台積電進駐高雄，身為廠房核心的楠梓及鄰近仍有一堆空地的高雄大學特區，好奇「楠梓房價將有機會超越農16美術館嗎？」美術館會不會因此淪為下一個文化中心呢？

對此，不少網友一致表示「很難」，「楠梓頂多租屋市場蓬勃，有能力買自住用一定進市區，高鐵、生態園區、巨蛋、農16、美術館最吃香」、「不會，我寧可住美術館通勤楠梓，又沒離多遠」、「依照新竹、台中、台南的經驗，最高房價都不是在台積旁邊」、「高雄有捷運，幹嘛住工廠旁」、「高鐵左營區、美術館>>橋頭>楠梓>高雄大學」、「高雄外圍空污是大問題，房價相對便宜，但很常聞到怪味」、「楠梓空汙嚴重，外勞複雜，人文素質也非上乘」。

網友們也紛紛點出美術館不會被超越的理由，無論距離高雄市區、明星學校都相當方便，「美術館那邊路大條、晚上很安靜、離左營三民都近，美術館本身就算一個永久棟距」、「美術館有無敵綠地環境又好」、「想想工程師太太們會想住美術館還是楠梓就知道了，通勤才15分鐘上下」、「美術館離火車站很近，火車站旁就是雄中、距離雄女則僅六公里」。

不過就有內行人觀察國有財產局網站上的土地標售指出，同樣位在北高雄的「橋頭新市鎮」才是黑馬，「橋頭新市鎮比較強勢...強勢的地方土地會比較晚釋出，另外美光要進駐橋科，所以之後還有橋科那邊的炒作」、「（橋頭）新市鎮位置真的好，北橋科、南台積，西邊又有高大特區」；另也有人看好左營高鐵、生態園區，「捷運沿線又兼顧環境和機能的高鐵、生態園區有機會漲」。