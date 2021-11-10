創新新零售賣東京著衣股權改善財務 今年可望獲利

營運狀況起起伏伏的創新新零售（3085）（簡稱新零售）今年可望轉虧為盈。創新新零售公告第3季獲利2,935萬、每股盈餘0.63元，今年1-3季獲利1,727萬元、每股盈餘0.36元，今年可望轉虧為盈，執行長劉兆生表示，公司體質改善有成，計畫進行併購、規劃增加銷售保健品與參與軍需品投標的計畫。

今年劉兆生因為以1元出售持有的76%東京著衣股權，改善財務數字，槓上東京著衣創辦人周品均。周品均對於新零售1元賣出持股不以為然，認為公司賣掉持股應該知會她。劉兆生坦言，當年東京著衣確實是女裝界代表品牌，但時代改變，「發光發熱的品牌眾多」，現在是淨值負1億元的企業，賣掉對公司來說是免除了數千萬的債務負擔。對於新零售處分帳上持有的股權需要外人同意的論點，他「開了眼界」，言下之意頗不以為然。

新零售前身為訊軟體服務業的久大資訊，2016年大宇資（6111）董事長凃俊光家族入主營運，併購知名服飾電商東京著衣、拍手國際、101原創，2017年改名為創新新零售。但涂俊光家族營運下，公司未見起色，去年「找外援」由新董事長潘奕彰率團隊入主創新新零售，他找來有多家公司整頓經驗、曾是久大資訊董事的兆紳國際顧問公司董事長劉兆生擔任副董事長兼執行長。

劉兆生表示，2013年久大資訊爆發新台幣2.4億元的掏空案時，他就已經進場救火，近十年參與整頓的上市櫃公司包括眾星國際、久大資訊、遠昇科技、駿熠電子（3642）、兆勁科技（2444）與創新新零售6家。

劉兆生坦言，要進入公司前的最大麻煩是財務嚴重不佳，他連續被7家會計師事務所拒絕。「可想見大家怎樣看待這家公司」，光是子公司東京著衣淨值負1億、101原創淨值負6,000萬元，連會計師事務所都不想接，他當然也會猶豫。

劉兆生說，自己入主後做兩件事情，第一是暫停所有的新品採購與全力出清庫存，同時發展B2B的領域，主要是對企業用戶供貨與設計開發，希望快速引進營收與改善獲利數字，近期規劃切入保健品銷售與參與國防部的公開招標案。第二是去年到今年間，連續處分拍手國際、101原創、東京著衣等子公司股權，改善財務狀況。

因營運狀況大幅調整，9月初起新零售股價飆漲，幾乎天天漲停，9月23日因股價連續漲停還被主管機關要求公告8月自結獲利，獲利狀況為稅前淨利2,600萬元，每股盈餘0.43元。劉兆生說，其實營收自6月起有穩定的成長，年增率平均在3成以上，但新零售因為已經被打成全額交割股，負面消息掩蓋了營收成長的訊息。

新零售公告第3季獲利2,935萬、每股盈餘0.63元，今年1-3季獲利1,727萬元、每股盈餘0.36元，今年挑戰轉虧為盈，劉兆生表示，今年8月剛完成全面改選、經營權異動，加上營業項目不能變更，未來2年服飾銷售業務仍將佔過半營收，也考量進行併購。他看好目前公司持有的物流調度企業久新新物流，有機會與其他廠商策略聯盟。