疫情導致塞港缺櫃 學者：明年海運還是可以賺飽飽

為提升港埠競爭力，向國際業界說明政府政策與未來前瞻產業願景，並回應社會大眾與產業界期待，交通部航港局與台灣港務公司於11月舉辦「前瞻航運-優質港口」雙論壇，並由航港局於今（10）日以前瞻航運論壇率先起跑，與會學者認為，因新冠肺炎疫情，全球出現塞港、缺櫃、缺船、缺工的情形，這種狀況應會持續到明年，海運業明年應該還是可以賺飽飽。

今日的論壇交通部次長祁文中到場致詞，他表示，台灣航運產業於全球占有一席之地，堪稱是台積電之後另一個台灣護國神山，因為從2020年開始，全球經濟受到新冠肺炎疫情影響，各行各業普遍陷入低迷景氣，但台灣的進出口貿易仍然能夠維持穩定的運作，持續成長，這都要歸功於國籍航商全力的支持與協助。

他說，在疫情與美中貿易戰影響下，全球供應鏈也產生了結構性的轉變，此外，航商投入新船建造與後續的景氣循環、全球2050年淨零碳排目標與近期油價的成長所帶動的綠色航運浪潮，都是值得探討與因應的課題，透過此論壇，讓航港局和海運產業共同思考，在未來的機會與挑戰中洞燭先機，更加壯大。

航港局副局長陳賓權則表示，目前航運產業正值百年難得榮景，台灣航運業再度展現實力，但受疫情影響，產生船期延誤、供應鏈混鏈與船員更換困難等等危機，而另一方面，綠色航運浪潮方興未艾，世界海事組織、歐盟與聯合國無不投入因應氣候變遷工作，今日也將於論壇三大主題中討論。此外，航運與港埠發展緊密相關，以航領港，以港領航，航港如何相互帶動，共榮發展，本次航港局與港務公司舉辦雙論壇，透過今天前瞻航運論壇的充分交流，作為航運政策重要參考。

針對「全球航運市場之機遇與挑戰」主題，與談貴賓建議面對大型化船舶載貨面臨之激烈競爭，需不斷精進智慧化管理及業務攬貨能力，並與港口建立密切合作夥伴關係，加強整體供應鏈韌性。「國籍航商與全球航運市場之連結與展望」部分，則建議政府相關部會應偕同航商，共同思考如何從法規調適、LNG船隊經營管理、船員培訓、船舶維修等面向扶植推動。至於「全球綠色航運與智慧船舶發展趨勢」主題部分，為響應國際減碳策略，建議航港相關機關亦須同步關注市場發展，於國際規範生效前適時提出相應政策與措施。

國立台灣海洋大學教授吳榮貴在討論「全球航運市場的機遇與挑戰」主題時說，因新冠肺炎疫情影響，形成嚴重的塞港、缺櫃、船期延宕，估算因此削減船舶運力約300萬TEU（20呎標準貨櫃），貨櫃船在港等候，相當於全球貨櫃船隊運力的12.5%，2022年預料全球供應鏈物流要到年中才會順暢，船運供給仍然短缺，運價仍將維持高檔波動，加上船運服務契約運價已經墊高（約6%），預期航商在2022年仍然可以賺飽飽。