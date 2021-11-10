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買房也能當沖？立委要求公平會介入調查

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導

不只股票可以當沖，買房也能當沖?立委楊瓊瓔今天在立院經濟委員會指出，竹東建案出現建商才取得建照，還末正式銷售，代銷業者就透過line群組完售，投資客再轉售給別人，「連樣本屋都還沒蓋，買房也能當沖，這樣可以嗎？」要求公平會好好查，但公平會主委李鎂表示，公平會只能針對房屋買賣是否有不實廣告及欺罔行為處罰。

楊瓊瓔指稱的建案，正是國民黨立委林思銘九月間在立院揭露，新竹縣竹東鎮二重埔昇益建設「星都匯」建案，共1051戶辦公室，8月4日甫核發建造，其中570戶卻悄悄委託同集團的昌益仲介公司銷售，不到1個月就宣布完銷，且未事先備查，價格較周遭行情1坪漲價近10萬元。

楊瓊瓔今天表示，據她所知，代銷業者直接在line就賣給投資人，沒多久投資人就轉售給一般消費者，這種連樣本屋都還沒蓋，就已轉售，等於買房也能當沖，公平會如果不管，就是幫凶。

李鎂表示，公平會只能針對房屋買賣過程是否有不實廣告，欺罔行為開罰，楊瓊瓔批評，政府要主動出擊，此案已經吵得這麼凶，政府還不管，讓她無言以對。

另一方面，公平會之前曾表示將出動神祕客調查建商不實廣告，立委邱議瑩今天指出，她聽說了反制官方可能扮演的神祕客，反而造成建商挑客人，傳出竹北有很多建案是閉門銷售，只有建商認定的VVIP、投資客才能看房買預售屋，一般消費者只能從投資客手中買預售屋，公平會要如何做比較好？

李鎂表示，建商不實廣告一直是公平會查察重點，目前建商行銷手法很多，公平會除了與內政部聯合查小組，也會以消費者角度取得廣告資料，並中與銷售者互動中判斷是否有不實情況。查處廣告方法很多，會根據不同規模及促銷手法調整，神祕客不是唯一方法，會一直滾動式調整。

公平會 建商 廣告

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