加薪關鍵！若精通英語 企業開出薪資上看八萬元

英語力就是就業力、也是加薪關鍵。最新一項調查顯示，只要英文好，面試機會不但多，企業徵才時開出的薪水也高，有七成以上月薪資上看四萬元以上。

根據TOEIC台灣區總代理忠欣公司最新公布的「2021年台灣中大型企業及求職者外語職能管理調查報告」發現，在2020年有多益證照且英語能力好的求職者，平均一人得到企業邀約面試的次數為32.7次；但沒有多益證照的求職者，則只有21.5次，證明具備英語檢定證照的求職者在競爭激烈的職場上較能獲得更好的機會。想要在求職戰場上脫穎而出，除了專業技能之外，強化自身英語優勢會是重要關鍵。

104資訊科技資深副總經理鍾文雄進一步分析，英語證照不但有助於提高求職者的面試機會，也會影響薪資條件，近三年職缺要求「英文能力都是精通」的企業，開出的最低薪資有超過七成都在三萬元以上，最低薪資落在40,000到49,999元的比率則逐年增加；在21,000到29,999元的則逐年減少。

他指出，要求英文能力都是精通的職缺，企業開出的薪資，有近三分之二都從四萬元起跳，其中有超過三成為四萬到五萬元；約三成是在五萬到八萬元間。鍾文雄強調，由此可見，企業是願意花大錢招募具備英語力的人才，英語力絕對是為自己「加薪」的最好條件。

鍾文雄更舉例，大學畢業生平均起薪大約三萬元，若是有要求英語能力的職務，薪資則可從三萬二千元起跳。理工科大學畢業生起薪較高，大約三萬八千元，若是有英語要求的則可到四萬六千元。

為何英語力愈來愈受企業重視，鍾文雄認為，台灣近年推動雙語國家政策的氛圍，帶動各行各業拚英語。此外，從調查中也發現，企業招募員工時，若設定英語門檻，招募到的員工在專業技術的學習與交流較有競爭力，且對工作表現有幫助；員工升遷時，具備英語力的員工，未來有較好的發展機會。