台灣生技醫藥發展基金會設吳火獅醫學獎 獎勵年輕人才

由國內生技企業與生醫研究專家共同成立的台灣生技醫藥發展基金會，今年起新設立「吳火獅醫學獎」，以獎勵年輕醫學界實務與學術人才積極投入生醫研究，帶動台灣生醫發展能繼續朝創新之路邁進。

台灣生技醫藥發展基金會董事長楊泮池表示，基金會自2013年創立至今，是台灣生技醫藥領域規模最大的人才培育基金會，成立宗旨是對生技醫藥領域的人才培養，包括設立學術講座、提供進修獎學金、補助相關研究計畫、舉辦或贊助研討會與活動、以及協助智慧財產保護與技術移轉等。

楊泮池指出，台灣生技醫藥發展基金會自成立以來，最特別的是設置學術講座，每年提供講座約250 萬元之研究經費，每期以十年為主，長期支持學者專家進行生醫研究，贊助規模為國內醫療相關獎座之最。這項學術講座主要是針對博士生、博士後研究學者，希望能為台灣培育出更多生醫領域人才。

自今年起， 台灣生技醫藥發展基金會設立「吳火獅醫學獎」，這項新的獎座有別於以往，鎖定年輕且有志於醫學研究的人才，不限於學術界或實務界，也不限於透過論文發表，而是任何可促進醫療、健康及生醫產業發展的計劃，由基金會每年選拔一至三位「吳火獅醫學獎」得獎者，提供每位210萬元獎助。

楊泮池表示，近年來台灣的生醫研究及產業創新進展相當不錯，但是全世界生醫科技發展進步很快，台灣並不能放鬆投入研究的步伐，在政府的支持之外，民間也有義務繼續努力支持台灣生醫基礎研究。

台灣生技醫藥發展基金會，是由鑽石生技投資結合關心台灣生技醫藥研究發展之人士共同捐助成立，並由產學研界共同參與，前經行政院國家科學委員會(現為科技部)核准，於2013年7 月2 日正式成立。

「吳火獅醫學獎」由企業特別捐贈，且為紀念台灣企業家吳火獅先生，特此設立，目的在於鼓勵台灣醫學領域之研究創新及發展。申請資格為台灣生技醫學領域之50歲以下傑出學者，任職於公私立大學院校，且繼續從事醫學研究者。申請人不曾以相同研究內容獲得國內重大獎項（總統科學獎、王民寧講、李天德卓越醫藥科技獎、有庠科技獎等）申請期限自即日起至11月19日接受報名。