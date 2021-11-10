房價漲不停、新北近半購屋人買小宅 這五區最夯

房價居高不下，碰上人口結構轉變、不生不婚及小家庭的現象，讓住宅型態逐漸改變。根據內政部資料顯示，全國25坪以下的小宅自2018年第2季起至2021年第2季，已連續13季買賣占比超過4成，小宅已成為國人購屋主流趨勢。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，小宅當道的原因眾多，社會結構轉變是主因之一，包含單身不婚、頂客族、少子化、高齡化及小家庭等；另外房價持續上漲，在預算、總價及自備款考量下，購屋族只好縮減坪數，降低購屋負擔，選擇入手門檻相對低的小宅。

根據內政部不動產資訊平台資料，今年第2季全國住宅買賣交易共有44,391件，其中25坪以下小宅占了40.4％。

六都以台北市49.6%最高，新北市以47.8%居次，接著是台中市44.9%、高雄市40.7%，台中市40%、台南市28.7%，除了台南市外，其餘五都小宅交易占比皆已逾該縣市交易四成以上，小坪數住宅已躍居市場主流商品。

陳金萍指出，台北、新北25坪以內小宅占交易比重都將近五成，等於每兩間房屋交易，就有一間是25坪以內小宅。

會有這樣的現象，主要是雙北房價偏高，購屋族在希望能成為有房一族，又不想背負沉重房貸、犧牲生活品質，小宅坪數小、總價低，負擔相對輕鬆，吸引購屋族目光。

另外，雙北市也不乏離鄉北上就業、就學人口，擁有大量租屋需求，在居住上不需太大空間，讓小宅在租賃也有一定市場。

另根據實價登錄資料，觀察六都今年25坪以下小宅熱門交易行政區，台北市中山區以756件交易奪冠，住宅均價為每坪66.5萬元。

陳金萍表示，中山區位處台北市中心，地段精華、商業活動熱絡、生活機能皆成熟，以及捷運路網密度高、公車多元且班次密集，便於交通、通勤，加上小宅供給量相當充足，成為不少單身、首購族在台北購屋的優先選擇之一。

第二名為桃園中壢區，共592筆，住宅單價為19.2萬元。桃園近年發展快速，吸引不少雙北地區外移人口，其中，中壢區有機場捷運、青埔高鐵、中壢火車站等便利的交通優勢，周圍也因不乏小坪數物件，讓大量首購自住、置產投資買盤駐足。

其他小宅交易熱區包括中和區、淡水區、三重區、新莊區、板橋區、西屯區、台中北區、三民區。前十大小宅熱門交易行政區中，新北市就占了5個。

陳金萍解釋，小宅商品雖具有低總價的優勢，但在雙北地區生活的購屋族，要想在北市購入小宅仍有一定門檻限制，因此多數民眾還是會選擇轉向替代性高的新北市，尤其大台北地區交通路網綿密，選擇以通勤時間換取親民房價，已是目前雙北購屋趨向。