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達方：第4季營收將維持高檔

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

達方（8163）公布財報，對於第4季展望，該公司表示，雖然今年生產方面在疫情與缺料下面臨許多挑戰，但公司認為總體消費者需求並未消失，只是往後遞延，預期陸續消化客戶訂單後，第4季營收仍將維持高檔。

達方第3季合併營收69.6億元，較去年同期成長13.9%；歸屬母公司稅後淨利為3億元，每股稅後純益為1.08元，低於第2季的1.11元，但優於去年同期1.01元。

今年前3季合併營收為205億元，較去年同期成長28.5%，稅後淨利為8.15億元、年增29%，每股稅後純益為2.91元，優於去年同期的2.25元。

達方公司表示，第3季筆記型電腦與自行車的消費需求依舊強勁，但受到東南亞COVID-19疫情嚴重與全球航運壅塞，影響部分產品出貨時程。公司前三季在營收與獲利均較去年同期顯著增加，顯見近年來策略轉型的成果。

在長期發展上，達方深耕IT與綠能兩大產業，致力推動對內精實整合，對外策略聯盟的戰略。以鍵盤為主的IT周邊事業，與以MLCC及詠業為核心的關鍵元件事業，將不斷追求價值與獲利的提升；以電動自行車為發展主軸的綠能事業，將持續發揮綜效，快速營運規模成長。

達方 營收 電動自行車

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