台中捷運共構宅「冠德文心綻」順銷 冠德加碼布局台中

台中捷運綠線首座共構宅「冠德文心綻」銷售開紅盤！此案由捷運共構宅專家冠德建設（2520）與根基營造（2546）雙上市公司攜手打造，總銷25億元，目前正陸續安排預約客賞屋及簽約，銷售迅速突破三成。

冠德表示，集團將加速在台中布局的腳步，位於北屯區崇德路原裕毛屋的土地，預計明年第2季取得建照，將鎖定換屋客層，規劃推出總銷逾50億元的大樓住宅案，三至四房產品，市場推估，每坪單價將上看6字頭。

冠德表示，台中捷運綠線通車後，累計運量已突破200萬人次，即將複製台北都會區「逐捷運而居」的新生活型態，與房產增值成功經驗。

「冠德文心綻」規劃30至52坪、2至3+1房產品，共200戶，公設有圖書館、室內泳池、健身房、多功能教室、兒童遊戲室、茶屋、棋藝室、視聽室等，均為大尺度規劃，貼心設計打造台中市中心唯一高規格捷運宅。

冠德強調，「冠德文心綻」與捷運綠線文華高中站出入口相連，真正實現「到站就到家」，地段則位於文心路和河南路口、文華高中正對面，距水湳經貿園區約百餘公尺，享受完熟市中心的生活機能。

此案除與明星高校一路之隔外，還擁有文心河南、青海漢口雙商圈，捷運3分鐘到七期市政府、新光遠百商圈，車程10分鐘到達勤美綠園道、科博館等優勢，受到市場矚目。

目前，冠德集團累計已推出11座捷運共構宅，涵蓋台北、新北、桃園及台中市，被喻為捷運共構宅的鼻祖。台中市除了「冠德文心綻」之外，冠德稍早也拿下台中捷運四維站聯開案。

冠德初步規劃，將投資17.1億元億元規劃推出地下五層、地上22樓的商辦大樓產品，共計2戶店鋪及189間辦公室。冠德主要看好台中近年台商回流及投資案件激增所衍生的商辦需求。

「冠德文心綻」10月初開案以來銷售相當順利，建案開價每坪47萬至57萬元，現場銷售觀察，購屋客以自住族群為大宗，且九成以上都是換屋考量，購買族群則以醫生、老師及律師等三師族群為主。