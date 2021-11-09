藝人庾澄慶2.76億買「華固名鑄」 卡位明星學區
台北市地政雲揭露，今年八月華固名鑄有一戶９樓交易，196.86坪2.76億元成交，謄本顯示為住在忠孝東路四段的庾姓自然人，市場人士傳出，新買家就是藝人庾澄慶為了敦化國小、敦化國中的明星學區，砸重金卡位。
台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，敦北商圈的新豪宅「華固名鑄」位於國家門面的松山區敦化北路林蔭大道上，近小巨蛋、微風南京，商業機能強，且有捷運小巨蛋站、松山機場，交通方便，屬敦化國小學區，吸引不少有換屋需求的富豪和富二代家族，尤其本來就住在敦北一帶的家族，因生活圈熟悉，更會優先考慮入住。
華固名鑄在2017年推出時就話題不斷，不僅每坪開價260萬，創下區域推案價格新高，也吸引不少家族型的買家進場，包括台塑家族一次包下多戶，力晶集團創辦人黃崇仁家族也一次買下兩戶。
張旭嵐表示，「華固名鑄」揭露最高單價為23樓的225.9萬，因此名列200萬豪宅一員，2020年至今共交易8筆，去年中樓層在170~190萬之間，今年初10樓交易196.5萬，最新交易的9樓196.8萬，都在近期的市場行情上。
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