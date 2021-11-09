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萬海第3季大賺355億寫新高 擬斥資2億美元添購船舶

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
萬海今天（9日）公告授權董事長將買進二手船舶加入營運，總價不超過2億美元，折算台幣約55.4億，在市場上買進船舶，強化集團營運布局。（本報系資料庫）
萬海今天（9日）公告授權董事長將買進二手船舶加入營運，總價不超過2億美元，折算台幣約55.4億，在市場上買進船舶，強化集團營運布局。（本報系資料庫）

萬海今天（9日）公告授權董事長將買進二手船舶加入營運，總價不超過2億美元，折算台幣約55.4億，在市場上買進船舶，強化集團營運布局。

全球貨櫃輪受到四缺（包括：缺櫃、缺艙、缺工、缺車）所苦，搶攻市場商機，萬海去年以來大手筆砸錢進場造船、造櫃，近一年半資本支出已經逼近台幣千億元；考量到航線布局，今天董事會再度通過授權董事長於市場買進二手船舶，才能提供客戶更多的服務。

萬海這波的造船計畫，一直是市場熱烈討論的話題，其中，去年火速斥資102.6億元買進11艘二手船舶，二手船舶經過整理後，加入市場的速度快，今年二手投入成為推升萬海營成長的新生力軍；另外，萬海訂造1.3萬TEU大型船13艘，這是用行動在宣示將進入長程航線。

萬海表示，授權董事長以資產配置及經營綜效為最大考量，因應市場需求，董事會已授權董事長，預計於總價不超過2萬美元，購入數艘二手船舶加入營運。

【中央社／台北9日電】

海運運價維持高檔，助攻萬海財報續寫佳績，第3季稅後純益新台幣355.47億元，每股盈餘（EPS）為14.57元，續創新高。此外，萬海考量營運綜效，擬斥資不超過55.4億元，購入數艘二手船舶。

海運市場今年以來受到塞港、缺工、缺艙等影響，又逢歐美大力回補庫存，市場運能供不應求，運價續居高檔，帶動船公司獲利創高。

萬海第3季財報出爐，營收達707.27億元，毛利率63.93%，季增12.53個百分點，年增48.81個百分點，稅後純益355.47億元，季增87.14%，年增1879%，EPS衝上14.57元，財報數字已按盈餘轉增資後資本額計算。

萬海今年前3季稅後純益692.35億元，年增1848%，每股純益為28.37元。

此外，萬海公告，考量營運綜效，董事會通過船舶採購案，預計於總價不超過美金2億美元（約為新台幣55.4億元），購入數艘二手船舶。

後續營運展望，萬海總經理謝福隆今天出席活動受訪時指出，美西線塞港問題嚴峻，估計明年農曆年前恐難解決，美西線已無法提供穩定的定期航班。考量市場布局，萬海抽回美西線船舶，配置於亞洲航線，搶攻印度、越南市場，目前未抽回美東航線船舶，但也不考慮增派船班。

萬海 造船

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萬海第三季獲利年增18.8倍 EPS 14.57元

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