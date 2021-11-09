真珠攜手饗泰多進駐比漾廣場 饗賓年底竹北再開5店

饗賓餐旅旗下旗下「真珠台灣家味」與「饗泰多」同步進駐永和比漾廣場。饗賓餐旅總經理陳毅航表示，今年因疫情影響，台灣內需服務產業受到有史以來最大的衝擊，而餐飲業更是海嘯第一排，不過，隨著疫情趨緩，10月業績來到4.1億元，已恢復到接近疫情前水準，後巿營運可期。繼開飯之後，真珠和饗泰多同時進駐永和比漾廣場，三個品牌聯手，可望創造突破億元的業績。此外，今年底饗賓將於竹北再展五家分店，期待全力揮別疫情陰霾。

繼9月5日於高雄統一夢時代購物中心開設第七家分店的「饗泰多」，第八家分店攜手真珠11月6日一起進駐永和比漾廣場。真珠台灣家味首度插旗新北巿，「真珠永和店」占地76坪座位數共98個，室裝以80年代的家為核心，經典台味元素貫穿全場，融合現代摩登風格，打造在家吃飯的溫暖氛圍。

真珠匯集台灣阿嬤好手藝的家常味，把每個人心中對家的豐美回味，在真珠經典復刻。為慶祝真珠首家分店開幕，特推出季節限定「熱騰鮮香 黑金引味」系列新菜，包括以20年高家黑金老菜脯燉煮的「老菜脯蛤蜊雞湯」、北港黑麻油入菜的「黑麻油燒酒蝦」、鹹香中有著柴燒黑糖香甜味的「黑糖三杯雞」、嚴選台灣在地食材的「醬油煎澎湖冰卷」等。

此外，榮獲泰國官方「泰精選」認證的「饗泰多」，於新北比漾廣場甫開幕的「永和店」是第八家分店，占地70坪，座位數共96個，開幕期間特推出優惠三重送：第一重11月21日前打卡就送「咔滋椒麻雞」、第二重12月30日前Google評論「饗泰多永和店」5顆星送「摩摩喳喳」、第三重12月5日前內外或外帶外送消費滿千送「明星菜99元優惠券」。