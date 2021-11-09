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新建案交屋入帳 潤隆今年前三季獲利跳增65.9倍

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導

興富發集團旗下潤隆建設（1808）今（9）日公布財報，今年前三季營收達73.65億元，稅後純益達10.71億元，較去年同期激增65.9倍，每股稅後純益2.73元；法人表示，潤隆第4季在入帳高峰下，下半年營運可期。

潤隆建設今年營運確定揮別去年低檔、營運呈現跳躍式成長，公司今日公布今年前三季營收達73.65億元、年增42.5%，毛利率達25.9%，大幅優於去年同期9.9%低水位，營業利益達14.33億元，較去年同期激增15.6倍，稅後純益達10.71億元，較去年同期0.16億元激增65.9倍，每股稅後純益達2.73元，較去年同期0.04元跳升。

潤隆建設今年共有四大新案完工入帳，除了30.12億元「悅誠」將跨年度入帳外，其餘三大新案包括台南總銷21.28億元「潤隆」（真愛NO.2）、33.53億元「文化潤隆」，以及板橋18.73億元「柏克萊公園」等案，將在今年全數挹注營運，總計今年可入帳金額超過百億元。

營收 財報

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