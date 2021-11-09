影／直擊！PChome運所中心 破紀錄與16間貨運合作

一年一度的電商盛典雙11進入倒數，電商與物流業者全力備戰力拚最快速到貨。電商業者PChome為了迎戰雙11爆量的貨品，除原先配置的15座倉儲及運所中心外，更破紀錄與16家物流業者合作，直擊運所中心可以看到物流倉儲的包裹已經堆得比人還高，運務士忙著將主倉載運來的貨品，分裝到各個小物流車，準備送到消費者手中。

雙11期間電商平台推出各式優惠，搶便宜民眾下單毫不手軟，據PChome統計，進入11月，首周正慶的業績就成長了1.5倍。

PChome行銷本部總監鐘紫瑋表示，今年為了讓配送更加順暢，特別與16家物流業者合作，讓商品從出貨開始到運送過程，每一個環節都提高效能，更快速的將商品送到消費者手中。

PChome今年5月因為本土疫情突然爆發，出現物流癱瘓、人手不足的情況發生。PChome內湖營業所所長葉啓東說明，以往都是根據貨量來決定人力的配送量，但疫情來得又急又快，貨量突然暴增，導致人力未能及時補上，導致物流大塞車。面對雙11的大量商品，葉啓東表示目前人力充足，會持續觀察貨量多寡，決定是否持續擴展業務。

另外，鐘紫瑋提到，今年受疫情影響，全球貨運面臨塞港問題，PChome擔心商品無法順利進口。為了讓消費者順利買到進口商品，電商業者也超前部屬準備海外商品。