健喬集團成立優良生技 鎖定銀髮族與寵物保健醫藥服務

健喬（4114）今（9）日代子公司優良化學製藥公司宣布，為專注於銷售服務的高效率與市場應變，董事會決議通過「產銷分離」政策，將原本「消費性事業處」予以分割，成立優良生技公司，此事業處今年前三季營收已達3.2億元，日後將再增加銀髮族與寵物市場，打造優良健康生態圈。

健喬信元指出，為因應國際法規及市場拓展，優良化學製藥公司分割成立優良生技，達到銷售與生產分工發展，日後優良化學製藥將專注於自動化及放大產能的藥品生產，優良生技將以聯盟機制引進、或開發更符合消費者需求的保健藥品及醫材，提供人用及寵物保健醫藥服務。

根據工研院IEK產業情報告中指出，台灣2018年已邁向「高齡化社會」， 2025年成為「超高齡社會」，65歲以上人口達20%，將有470萬高齡人口，銀髮市場規模將可達3兆5,937億元。隨著少子化、COVID-19疫情等衍生出被陪伴的需求，讓寵物相關產業這幾年快速成長，預估約達500億的市場規模。

優良生技在分割獨立之前，在原有事業體經營的藥局通路，獨家販售健喬的愛克痰「小鳥包」呼吸道藥物，此產品在健喬集團年銷量超過1億包；另外還有女性藥用維他命首選維體康，此產品目前為國內生產藥字號高單位藥品級複合維他命B群國產第一品牌。2020年更代理韓國Boryung製藥研發生產知名品牌金吉胃福適，搶攻台灣腸胃指示用藥市場15億元商機；並持續引進各大跨國品牌產品，豐富產品線。

優良生技和指標連鎖藥局、藥妝通路與電視購物頻道均有合作，全國已有7，000多家銷售據點販售優良製藥相關商品，預計2025年達到1.5萬家。同時透過OEM／ODM的商品發展，也將觸角延伸至菲律賓、馬來西亞、泰國、越南、港澳等地區。

優良化學製藥於2013年納入健喬集團，2020全年營收約6.6億，每股盈餘（EPS）約0.62元。除人用藥品外，也已有寵物腫瘤、心血管、慢性疾病、中樞神經、皮膚護理、腸胃道、眼科及營養循環八大類治療領域用藥，後續將由優良生技持續朝向人用及寵物保健及藥品的國內外產品代理、代工、設計及行銷發展，著力開發具市場價值的樂齡創新產品與服務。