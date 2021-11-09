國家住都中心屏東新建520戶社宅 統包工程招標

國家住都中心今（9）日表示，於屏東大學旁推出「瑞屏安居」社會住宅統包工程，預計2026年完工，將提供約520戶社會住宅。即日起公告上網招標至今年12月9日上午10時止，歡迎廠商踴躍投標。

屏東縣「瑞屏安居」社宅基地位於屏東市瑞光里瑞屏公園，西側鄰近屏東工業區，往東南為屏東大學屏商校區。周邊沿民生路向西北可通往臺鐵屏東站、沿民生東路向東南則可銜接麟洛交流道（國道三號），交通便捷。

此外，本案基地鄰近家具商場、民生國小、民生家商等，生活機能完善。為創造友善的居住環境，基地也將規劃設置托嬰中心，讓居民能夠安心成家。

國家住都中心持續於全臺各地興辦「安居、好室」社會住宅，以滿足民眾安居成家的需求，歡迎優秀且經驗豐富的廠商一起加入社宅國家隊的行列。有意願之廠商請密切關注國家住都中心網站採購專區（https://www.hurc.org.tw/hurc/procurement），為團隊注入新動能，共築社宅新價值。