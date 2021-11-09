無懼疫情 饗賓新北、竹北持續展新店

無懼疫情，饗賓集團逆勢展店，於新北永和比漾廣場連開饗泰多、真珠兩店，今年至今已展8店。總經理陳毅航透露，規劃明年將於遠百竹北店一口氣開出5店，約千坪的營業面積估可貢獻至少5億元營收。

陳毅航表示，原本預計今年集團營收上看50億元，但第二季本土疫情大爆發，三級警戒讓內用服務全面停止，僅靠外送外帶支撐，目前雖然已經回溫，但全年業績估僅有36億元。

對於展店腳步持續，陳毅航也說，原本有超過50個店點主動找上門來，但疫情對於公司造成不小衝擊，因此必須要有9成的成功把握才會展店，這段時間在公司的營運體質調整與人才培育還是比較重要。

陳毅航指出，今年底或明年初將與遠百竹北店一同開幕的品牌有旭集、果然匯、開飯、小福利、饗泰多等5個品牌，看好竹北的消費潛力與竹北店的地點優勢，預估業績可以貢獻5億元以上，明年全台總店數目標將由目前的51家成長至60家，年營收挑戰55億元。