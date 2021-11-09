快訊

美參眾議員搭軍機訪台 外交部：提供訪團所需行政協助

直播／顏寬恒合體朱立倫等藍營大咖 宣布投入中二補選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

無懼疫情 饗賓新北、竹北持續展新店

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
饗賓集團於新北永和比漾廣場展出新店。業者提供
饗賓集團於新北永和比漾廣場展出新店。業者提供

無懼疫情，饗賓集團逆勢展店，於新北永和比漾廣場連開饗泰多、真珠兩店，今年至今已展8店。總經理陳毅航透露，規劃明年將於遠百竹北店一口氣開出5店，約千坪的營業面積估可貢獻至少5億元營收

陳毅航表示，原本預計今年集團營收上看50億元，但第二季本土疫情大爆發，三級警戒讓內用服務全面停止，僅靠外送外帶支撐，目前雖然已經回溫，但全年業績估僅有36億元。

對於展店腳步持續，陳毅航也說，原本有超過50個店點主動找上門來，但疫情對於公司造成不小衝擊，因此必須要有9成的成功把握才會展店，這段時間在公司的營運體質調整與人才培育還是比較重要。

陳毅航指出，今年底或明年初將與遠百竹北店一同開幕的品牌有旭集、果然匯、開飯、小福利、饗泰多等5個品牌，看好竹北的消費潛力與竹北店的地點優勢，預估業績可以貢獻5億元以上，明年全台總店數目標將由目前的51家成長至60家，年營收挑戰55億元。

疫情 營收 遠百

延伸閱讀

幫學生一探流行音樂堂奧 新北光仁中學新課程超專業

限新北市民！加倍券登錄抽獎沒紀錄 新北釐清五大原因

拚疫後經濟 新北持續招募加倍券合作店家

新北頻發生槍擊案 警察局長：向上溯源偵辦

相關新聞

六輕總體檢成果發表會 台塑：要做到員工想受傷都難

經濟部工業局協助台塑六輕建立製程安全、環保及能源管理績效指標KPI系統，台塑今天結合產、官、學代表，舉辦六輕總體檢成果發...

大塞港！萬海美西線無法提供定期航班 轉為布局亞洲線

萬海（2615）總經理謝福隆表示，美西塞港非常嚴重，船舶等待進港的時間最少要28天，萬海美西線已經沒有辦法提供穩定的定期...

無懼疫情 饗賓新北、竹北持續展新店

無懼疫情，饗賓集團逆勢展店，於新北永和比漾廣場連開饗泰多、真珠兩店，今年至今已展8店。總經理陳毅航透露，規劃明年將於遠百...

營運逐步擺脫疫情影響 全家10月營收創同期新高

全家（5903）今（9）日公布10月營收為73.8億元，年增0.8%，創歷史同期新高，主要受惠於持續展店、政府鬆綁疫情管...

新安產虛擬保險平台 未來事件交易所瞄準年輕運動族

新安東京海上產險跨界職棒攜手樂天桃猿棒球隊，將於11月10日、11日桃園棒球場舉辦「新安東京海上產險」主題日活動，為讓年...

編舟發起「鋅連心生命鬥士自立計畫」 助身心障礙者創業

由企業界推動成立的編舟計畫，今(9)日與社團法人台中市身心障礙者福利關懷協會共同宣布，推出「鋅連心生命鬥士自立計畫」，希...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。