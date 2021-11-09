營運逐步擺脫疫情影響 全家10月營收創同期新高

全家（5903）今（9）日公布10月營收為73.8億元，年增0.8%，創歷史同期新高，主要受惠於持續展店、政府鬆綁疫情管制，帶動鮮食業績、五倍券預約加碼活動等三大動能；今年前十個月累計營收為693.8億元，年減2.2%。

全家截至今年10月底，全台店數為3,955，和去年同期相比，淨增加218家。

另外，受惠於政府陸續鬆綁疫情管制措施，取消座位區隔板設置與開放熟食區自助夾取，輔以秋冬型新品陸續上市，助消費人潮回流，有效推升整體鮮食業績，比如微波主食、調理麵、輕食沙拉、甜點皆較去年同期成長。

溫暖型秋冬商品，如醇黑可可飲、靜岡抹茶拿鐵、夯番薯搭甘梅粉創意吃法、咖啡Let’s café二度與金馬獎聯名的話題操作，也帶動相關品類表現。

今年10月也推出真心福袋放大卡、五倍券預約與加碼等各式優惠活動，帶動整體買氣。

全家也表示，會員經營方面，會員人數10月達1,450萬人，透過APP不斷優化，推出各式獨家功能，如可查詢產品庫存的各式主題「地圖趣」、訂閱版與預約型的「隨買跨店取」，有效維持會員的品牌黏著度。

10月更首創「二手手機回收」服務，瞄準消費者長期痛點、將3,900間店舖化為便利回收點，創循環經濟的多方共好模式。

展望11月，民眾對溫暖型商品需求增加，將陸續推出溫熱型現煮飲料、濃郁型鮮食、巧克力主題企畫等，以及雙11大型促銷活動和火鍋季紛紛展開，都可望挹注銷售。