新安產虛擬保險平台 未來事件交易所瞄準年輕運動族

新安東京海上產險跨界職棒攜手樂天桃猿棒球隊，將於11月10日、11日桃園棒球場舉辦「新安東京海上產險」主題日活動，為讓年輕世代更瞭解保險，於「樂天保險館」全新打造的保險體驗平台「未來事件交易所」，將保險概念融入精彩刺激的職棒虛擬事件，讓球迷們透過投保虛擬保險，從遊戲中體會保險的重要意義，且兩天的主題日現場也將推出互動遊戲，球迷們有機會拿到球員簽名球等周邊好禮。

新安東京海上產險與台灣樂天市場合作的「樂天保險館」今年5月完成第三階段目標，打造全新「未來事件交易所」虛擬保險平台，讓民眾至樂天市場除了可投保真實保險商品外，也可投保虛擬保險，讓民眾透過「未來事件交易所」以簡單、有趣的虛擬投保重新認識保險，進而瞭解風險分散的重要性，且全站交易、理賠皆使用樂天點數，入手門檻低，民眾只要用少少的樂天點數就可進行事件交易，讓人人皆可輕鬆無負擔從遊戲中提升風險意識。

為拉近年輕世代與保險的距離，搭配接連兩日在樂天桃猿主場桃園國際棒球場舉辦「新安東京海上產險」主題日，當天只要使用樂天點數1點即可投保「未來事件交易所」限定事件，投保還可享有拿到樂天桃猿周邊好禮的機會，同時，主題日現場還將推出LINE互動遊戲，參與回答問題就有機會領取樂天點數，眼明手快者搶答還有機會拿到球員簽名球等周邊好禮。

樂天保險館也跟上雙11購物節熱潮，推出今年以來最大優惠，即日起至11月底止，透過樂天保險館連結至新安東京海上產險網路投保平台線上完成指定險種投保，即可獲得樂天點數最高200點，若當月於樂天市場店家消費（包含投保未來事件交易所），最高還可再拿樂天點數1111點。