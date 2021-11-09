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房價上漲速度快！民眾申請房貸 銀行估價竟跟不上

聯合報 / 記者何醒邦／台北即時報導

房價短時間內大幅上揚，民眾購屋申請房貸時也發現困難度增加了。信義房屋不動產企研室指出，目前包括新竹、台中、台南與高雄，陸續有估價跟不上的現象發生。要等到新的實價揭露案例多一些，銀行的估價才有辦法跟上。

信義房屋專案經理曾敬德表示，目前銀行「正式」進件受理的案件，大概8成以上還是估得到成交價，但問題是很多案件業務接收到「預估」後，發現估不到價格就不敢受理，等於在前端就被篩選掉很多估不到價格的案件，以前也出現過類似現象，但這次區域更廣，也屬罕見。

根據今年第三季的信義房價指數顯示，過去一年五都(不含台南)加上新竹的房價，上漲幅度達5%~26%，假設1千萬的房子1年房價上漲高達260萬元，漲幅就超過2成的自備款，可見這波房價上揚是全面性的。曾敬德建議，簽約之前就可先找銀行評估，每家銀行雖估價結果不盡相同，但可多找幾家。

房價 信義房屋 房貸

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