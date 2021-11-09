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越南疫情放緩...儒鴻：10月已脫離谷底 旺到明年上半年

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導

成衣股王儒鴻（1476）今（9）日舉行線上法說會，財務副總羅仁傑宣告，面對從7月中爆發的越南疫情影響，儒鴻10月已正式脫離谷底，第4季營運將逐漸向上，且一路旺到明年，儒鴻明年上半年將「淡季不淡」，目前看到動能相當強勁。

羅仁傑表示，今年以來客戶需求相當旺，訂單對於儒鴻而言一直不是問題，但第3季碰到越南疫情爆發，生產面不順，越南廠占儒鴻成衣出貨比重從疫情發生前最高達到50-60%，因為疫情最低跌到30%，拖累儒鴻上季營運。

儒鴻剛公布第3季財報，單季稅後純益9.62億元，比去年同期縮水23.1%，也較今年第2季衰退36.8%。其中儒鴻第3季毛利率僅24.65%，較去年同期大幅下滑5.33個百分點，毛利率走勢成為法人關心焦點。

對此，羅仁傑解釋，第3季毛利率下滑有四大原因。首先當然是越南疫情，工廠在低運轉的情況下，折舊還是照常要提、工資也要照付，當然會對成本帶來比較大的壓力；另外越南採取三就地原則，一些多出的防疫成本也是要工廠自行吸收。不過上述兩項原因，隨著疫情放緩，第4季起可望明顯改善。

第三是匯率，今年第3季新台幣兌美元平均匯率為27.8，去年同期是29.3，兩者相差超過5個百分點，匯損為儒鴻今年毛利率帶來不利因素。

第四是原物料成本上漲，儒鴻包括聚酯、尼龍66和尼龍6等三大原料，今年以來漲幅全都超過一成。為此，儒鴻今年中已經向客戶啟動一波價格調漲，反應在第3季的ASP（產品均價），儒鴻的布和成衣價格都有個位數百分點的提高，第4季漲價效益會更明顯。

整體而言，羅仁傑認為隨著越南疫情放緩，儒鴻第4季營運向上，但復甦速度取決於返工率和工作效率，畢竟工人停了兩個多月回來，要先收心，熟悉上手大約需要兩周時間。他認為整個調整到明年第1季應該可以回到常軌，加上從目前訂單來看，明年上半年動能會滿強勁的，儒鴻營運可望「淡季不淡」。

儒鴻 疫情 越南

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