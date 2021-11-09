新竹千萬宅一年漲260萬！銀行核貸喊估價跟不上

信義房屋指出，由於這波房價漲速快，包括新竹、台中、台南與高雄，都出現銀行估價跟不上的情況，民眾申請房貸困難度因此增加。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，要等到新的實價揭露案例多一些，銀行的估價才有辦法跟上。

曾敬德表示，目前銀行正式進件受理的案件，大概八成以上還是估得到成交價，但仍有不少案件，業務接收到「預估」後，發現估不到價格就不敢受理，等於在前端就被篩選掉很多估不到價格的案件。

他表示，以前房價短時間上揚也會出現類似現象，但這次從北到南分佈區域之廣，即使在過去也相當罕見。

根據今年第三季的信義房價指數顯示，過去一年六都加上新竹的房價上漲幅度達5%~26%，漲幅最大的是新竹的26%，1000萬的房子一年房價上漲高達260萬元，漲幅超過20%的自備款。

漲幅第二名的則是台中市的15%，其次是桃園的12%，台南與高雄漲幅也接近一成，雙北則漲幅相對較小，台北上漲5%，新北上漲7%，由此可見這波房價上揚是全面性的。

實價2.0上路後，銀行或者估價師都會參考實價揭露的案例價格，不過最近漲勢太快，與現在揭露的房價有段差距，因此要等到有更多的實價紀錄，針對房貸案件的估價才能夠慢慢跟上，但是漲勢不止，估價恐怕短時間內還是會有估不到的問題。

曾敬德建議，因為近期房價上漲幅度明顯，建議在簽約之前就先找銀行做評估，每間銀行可能估價結果不盡相同，可以多找幾間，簽約後才找銀行評估，若是房貸成數不足，可能會增加籌措自備款的資金壓力。