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大數據確保飛安 桃園機場多管齊下積極防制鳥擊

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
桃園機場偕同航警進行例行性環場道路巡查及驅鳥作業，嚇阻鳥類停留，確保航機起降及場面滑行過程安全。圖／桃園機場公司提供
桃園機場偕同航警進行例行性環場道路巡查及驅鳥作業，嚇阻鳥類停留，確保航機起降及場面滑行過程安全。圖／桃園機場公司提供

安全為機場經營最核心議題，為了維護航機起降及場面滑行過程中的飛航安全，桃園機場持續以場面巡查及設置阻隔設施加強驅鳥作業，也進行鳥相、蟲相調查，透過大數據資料分析，掌握機場內各種鳥類動態，也研擬相關防制措施，以標本兼治、多管齊下方式，全方位降低鳥擊頻率精進飛安

桃園機場公司表示，為積極落實「飛航安全」、「地面安全」、「資訊安全」、「航空保安」與「工程安全」五大面向，以國際民航組織（ICAO）Annex 19號附約為最高指導原則，並於機場安全管理SMS系統中成立野生動物防制分組，擬訂相關計畫減少鳥類及野生動物進入機場機會。

根據機場公司統計，航機鳥擊次數自2018年的39件、2019年23件，到2020年五件逐年下降，2017年至2020年，每萬架次鳥擊率均低於目標值，獲飛安基金會頒發鳥擊防制績優獎。由於受疫情影響，桃園機場本(2021)年1至9月航班較去年減少16%，加上桃園機場周邊多為空曠草地、埤塘溪流，有利鳥類覓食棲息，上半年逢鳥類育雛季節等因素，致鳥擊事件頻率較平均數為稍高。

採用生態管理，減少場內留鳥、候鳥棲息，與鳥和平共存

為掌握機場鳥類活動情形及生態，機場公司與桃園市野鳥學會合作建立鳥相資料庫及觀測紀錄，每月發布鳥類活動預告，於網站公告可能威脅飛安的主要鳥種、活動區域與時間及飛行高度等資訊，並刊載於飛航公告提醒航空業者。「2021年10月桃園國際機場鳥類活動預告」即顯示場內主要活動鳥種為白尾八哥、黃頭鷺，並提供上午及下午時段鳥類分布與移動狀況等資訊，各種鳥類動態一覽無遺。

此外，桃園機場並以溯源管理方式減少機場內鳥類遮蔽處、水源及覓食地，透過架設鳥網及明溝覆蓋紗網等整治措施，減少鳥類於場內棲息機會。除了既有的鳥相調查，為精進鳥擊防制作為，今年8月起執行空側蟲相研究調查，期能了解與掌握鳥類食物鏈與生態環境，作為檢視及調整鳥擊防制措施採取對策之參考。

落實例行防制作業 降低鳥擊事件

除從生態面進行防制外，桃園機場每日固定於清晨6時至8時及傍晚4時至6時鳥類密集活動時段進行驅鳥作業，偕同航警以鳴笛、蜂鳴器或鳴槍進行驅離，同時增加機場環場道路巡查頻率，嚇阻鳥類停留；若有突發性鳥群發生，則依規定關閉跑道進行驅鳥作業。

雖然因疫情影響使得航班數量減少，桃園機場每日仍有近300架次航班起降，機場公司將持續蒐集及試行各種不同方式，強化防制鳥擊作為，提供安全的飛航環境。

桃園機場 生態 飛安

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