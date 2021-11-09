研華、遠創以新一代ETC管理平台 輸出泰國、瞄準東南亞

工業電腦大廠研華（2395）攜手智慧交通專家遠創智慧，共創新一代ETC管理平台，協助維運人員快速解決問題，縮短障礙排除時間並降低維運成本；日前已成功於泰國專案落地，首波並鎖定東南亞市場。

2014年啟用的國道多車道自由流電子收費ETC，促使台灣ETC成為全球最大規模的高速公路電子收費系統，且為全世界第一個全面進入計程電子收費的國家。

此開放性智慧交通整合方案乃物聯網（IOT）、資通訊（ICT）、智慧交通及全民服務的大集結，不僅吸引馬來西亞、印度、哈薩克、越南等國前來台灣取經，更開啟台灣智慧交通整合應用海外輸出的新商機，近期更在泰國高速公路完整導入成功上路。

研華科技技術長楊瑞祥表示，研華自2013年起即與遠通電收合作，透過遠通的商業智慧邏輯與研華資通訊技術的整合，打造此套智慧交通整合方案。近年更與遠通旗下遠創智慧共創，不僅結合研華在東南亞布局優勢一同開拓東南亞市場，今年更針對泰國案場設計新一代的電子收費管理平台，樹立智慧交通數位轉型典範。

該平台以奠基於研華工業物網網雲平台WISE-PaaS的M2I/MachineUnite(Machine-to-Intelligence, M2I)設備雲智聯系統為基礎，將原有方案升級平台化，滿足遠創設備接入、設備管理、可視化的需求，並協助維運人員縮短障礙排除時間。

遠創智慧副總經理陳聲鏗表示，此次於泰國專案中與研華合作WISE-PaaS具有戰略性意義，由於電子收費系統採用數以千計的IoT感測器，為確保系統不中斷且保持高效能，需全天候全年無休的智能監測各收費區位的設備狀態。

研華WISE-PaaS提供資料融合與協同管理的視覺化智能平台，結合遠創在電子收費領域上，十多年來累積的開發維運技術知識，不僅能快速且有效率的瀏覽所有高速公路區段收費狀態，亦能對各感測器於3D或VR場景中進行異常狀態查看，進一步執行遠端排除障礙，協助維運人員快速解決問題，降低維運成本且縮短障礙排除時間。

研華的M2I/MachineUnite設備雲智聯系統，是基於研華WISE-PaaS工業物聯網雲平台的一站式開發工具。因應遠創對應不同市場、不同門架系統的需求，M2I/MachineUnite可以協助遠創快速製作配置客戶所需的畫面，透過可視化的模板建立數據化智能控制中心，掌握道路的即時資訊；設備聯網後，可以透過3D場景快速監控裝置的運作情形，找到異常狀態的裝置進行立即報警。此外，由於ETC系統多為民營企業外包，在遠創面對不同需求時，亦可藉由研華WISE-PaaS公有雲及私有雲多樣佈署特性，提供彈性的配套服務。

研華近年積極推動工業物聯網生態系發展，期望能以在地核心能力與行業專注系統整合商（Domain-focused Solution Integrators, DFSI）共創之戰略，全面打造與產業互聯互通的全新 AIoT 服務生態系。此次研華與遠創智慧共創乃戰略實踐典範，為更深入落實方案推廣與應用，研華將運用WISE-PaaS在東南亞的專職團隊，針對馬來西亞、泰國、菲律賓及越南等遠創重點經營國家，與當地夥伴進行生態系佈局，並已簽下12家WISE-PaaS的VIP客戶。

此外，近期完成的越南VinGroup智慧巴士專案，也將對新一代的ETC管理平台推廣帶來助力。研華與遠創智慧為長期戰略夥伴，未來雙方將整合軟硬實力持續合作，期望一舉拿下更多亞洲、歐美市場。