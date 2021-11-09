布局海外與東南亞 明基透析取得印尼醫材許可證

佳世達（2352）旗下的明基透析所生產的明基血液透析器（BenQ Qflux Dialyzer）持續開拓海外市場版圖，繼近年於韓國、中國大陸、東南亞多國（菲律賓、泰國、越南與緬甸）陸續成功取證打開市場之後，該公司今（9）日宣布，10月再正式取得印尼衛生部核發醫材許可證，成為台灣唯一取得印尼許可證的人工透析器製造商，也為明基透析海外市場布局，再立下新的里程碑。

印尼人口數為世界第四，2018年醫療總支出291億美元，居東協六國之冠。然醫療器材市場規模95%仰賴進口，達9.3億美元，平均年複合成長率10%以上，顯示印尼醫材產品之需求呈現增加趨勢，市場商機相當龐大。2018年接受治療的末期腎病患者發生率為236 PMP（每百萬人），相當於每年新增6.4萬人，雖然目前治療比例約兩成，但在後續政府推動洗腎補貼並伴隨經濟逐漸成長，印尼透析市場成長潛力甚為可觀。

明基透析總經理黃士修表示，明基透析近年積極深化透析領域，攜手旗下所投資的明基生物技術（上海）、凱圖國際（含台灣總公司、上海與泰國分公司）、印尼Frismed、醫強科技等夥伴，於國內外提供一條龍完整的產品與服務。明基透析自成立7年以來，業績每年皆維持五成以上甚至數倍的成長，海外業績因產品取證成功加上通路布局奏效，業績相較去年亦有四成以上的成長。

黃士修進一步說明，明基血液透析器除原有台、韓、東南亞多國醫材許可證，加上拿下印尼許可證，後續將持續擴大印尼夥伴通路與其他東南亞市場，以放大海外市場的布局與服務。

明基透析具備佳世達成熟的精密塑膠模具設計、製造、塑膠射出等技術，同時有完整縝密的電子製造經驗、是台灣少數能獨立於廠內將所有上、中、下游製程整合的人工透析廠，所生產的血液透析器的品質及效果，與進口領導品牌並駕齊驅，例如尿素清除率（URR）優於腎臟醫學會標準10%以上，尿素氮透析效率（Kt/V）優於腎臟醫學會標準20%以上。