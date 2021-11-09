影／嘉誠微笑盃粧品配方競賽 無患子生技年輕團隊獲獎

南韓美妝產業蓬勃發展，台灣業者不想讓南韓專美於前；知名妝品原料廠商嘉誠化學發起舉辦第三屆「台灣微笑化妝品選拔暨配方設計競賽」，分創新與永續兩組，台南市安定區無患子生技配方研發人員柯忠佑、齊慧如以「恆水精萃乳」奪下社會組永續原料組冠軍，「四合一精華」贏得社會組創新原料組季軍，兩人靜宜大學妝品系畢業兩年、三年就擊敗眾多業界配方老手拿下兩大獎表現優異，該公司連三年得獎，展現研發團隊實力。無患子生技老董王高榮下午發獎金給研發團隊、鼓勵多研發創新配方。

研發經理莊雅雯表示，比賽在台北上周末頒獎，鼓勵業者投入更多研發新配方；得獎顯示年輕研發人員對原料、配方與市場需求有深入研究，因為公司強調配方天然，但妝品原料天然選項不多，要搭配符合永續回收與歐盟規範等要求，開發油水分離、展現油層水層上下懸浮，不同劑型特色，油水配完善比非常不易。

莊雅雯指出，這項嘉誠化學發起的競賽以「永續原料」、「創新實驗室」和「友善化粧品」研發理念，建構產業「微笑元素」，推動安心友善化粧品、鼓勵優秀人才發揮創意想法，展現研發能量，讓台灣化粧品在國際市場打下知名度。

齊慧如表示，得獎配方經過多次實驗失敗才完成：「恆水精萃乳」使用綠色原料及添加布列塔尼珍貴植萃製成，有絲柔水感精華吸收快速、成分單純，不給肌膚多餘負擔。

「四合一精華」使用多種不同比重油脂及包覆球體，兼具視覺及觸覺效果，以包覆技術鎖住功效性原料，分別添加在雙層精華中，直達肌膚緩釋保養，帶來保水舒適及植物油滋潤柔軟膚感。

董事長王高榮下午發獎金鼓勵研發人員研發創新天然產品，也希望公司的清潔產品能夠與時俱進，在市場永遠保有優質的競爭力。