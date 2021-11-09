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新光保全匯集愛心 送暖至偏鄉課輔班孩童

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
新光保全匯集愛心送暖至偏鄉課輔班孩童。新光保全提供
新光保全匯集愛心送暖至偏鄉課輔班孩童。新光保全提供

疫情效應不僅衝擊整體經濟大環境，也間接影響社會邊緣家庭收入來源，尤其是在資源相對缺乏的偏鄉，孩童少了假日出遊與安親班活動的機會，只求安心與溫飽。新光保全「安心教室」，堅持每年前往偏鄉地區辦理公益活動，期望藉此拋磚引玉。

新光保全表示，基於回饋社會的使命，「取之於社會，用之於社會」精神，從2010年開始，連續11年，新光保全內部發起的年度愛心米大募集活動，由同仁愛心捐助，以契作認養方式與宜蘭青農合作，從插秧、割稻、收成再將米送達，10餘年來共募集31,148公斤的米，幫助9,356位孩童及6,218位獨居老人，期望透過充滿愛的在地有機好米，一次完成友善土地、支持有機農作、幫助弱勢得以溫飽的三個公益心願。

新光保全多年來除了在服務上展開新貌，在公益面向長期推廣安心教室，推廣安全教育，並成立基金會參與公益活動，扶助社會弱勢族群回饋社會。此次偏鄉公益活動，新光保全「安心教室」與新保文藝基金會及愛希望兒童關懷協會，共同前往新竹、高雄那瑪夏、屏東東港課輔班，希望送來「溫飽」及帶來「知識」，一起陪伴弱勢家庭及孩童度過難關。

新光保全將持續落實企業社會責任理念，與更多機構團體或其他單位合作，希望集結企業內的資源與力量，讓更多需要幫助的學童與家庭受惠。

保全 公益活動

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