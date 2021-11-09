淘帝-KY 10月營收3.3億元 為今年單月次高

淘帝（2929）公告10月合併營收達3.3億元，受惠線上、線下代理商拉貨力道持續回升，帶動10月營收較上月明顯成長81％，並已連續三個月呈現月增動能。累計今年1至10月合併營收為23億元，較去年同期成長6.9％。

淘帝-KY表示，10月營收繳出今年單月次高記錄，主要是針對TOPBI品牌秋冬款童裝產品進行全面調漲策略，加上中國雙11重要銷售檔期來臨，帶動線上、線下代理商訂單備貨需求提振，尤其隨著集團代理商強化線上銷售，有助於強化TOPBI品牌市場銷售廣度，挹注線上代理商整體銷售保持逐月成長，累計今年前10月線上代理商銷售比重亦較去年同期的22％提升至33％。

淘帝-KY指出，在中國整體童裝市場歷經競爭加劇本土與國際品牌洗牌現象，有機會隨著消費力道逐步回升、各地政府推行三孩政策等環境下，穩健推動TOPBI品牌市佔率。

淘帝-KY表示，第4季營運以提升整體營運獲利成長為首要目標，一方面已積極針對採購成本、行銷與人事費用加大管控，並持續留意關注市場動態，與旗下代理商研議童裝價格，以保有一定獲利基礎，另一方面，集團亦不斷強化線上、線下渠道代理商管理優勢，並針對年底傳統消費旺季研擬新一波行銷活動，以展現集團品牌、渠道、行銷等綜合營運實力。