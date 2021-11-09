FunNow完成4.2億元融資 網家、KKday、緯創都當股東

主打都會玩樂即時預訂平台FunNow今天宣布，獲得1,500萬美元（約為新台幣4.2億元）的 B輪募資。投資方包含日本、韓國、馬來西亞與台灣，本輪為馬來西亞 Perfect Hexagon Commodity and Investment Bank 與韓國創投 Ascendo Ventures共同領投，新加入的投資人包括台灣電商巨頭PChome網路家庭（8044）、新創獨角獸KKday及科技大廠緯創資通（3231）。

其他既有投資人如中華開發資本、達盈管顧、宏準管顧、三普旅遊集團、日本CSV Venture Fund （由NEC Capital Solutions Limited 與 Venture Labo Investment Co., Ltd.合資成立）均加碼跟投。FunNow表示，這次只是B輪第一階段完成，還有策略投資人加入，目標成為東亞最大生活服務預訂平台。

FunNow成立以來獲得多家國際創投的投資。一開始由中華開發資金投資Pre-A輪，2018年由阿里巴巴創業者基金領投A輪500萬美元（約新台幣1.6億元），2019年日本CSV Venture Fund參與A+輪融資，FunNow估值上看7.5億元；最近完成B輪融資，估值迅速突破了新台幣10億元。CSV Venture Fund當初投資FunNow是第一次投資台灣新創，除了協助FunNow進軍日本，更在今年持續加碼投資。

FunNow共同創辦人暨執行長陳庭寬表示，此次股東陣容強壯，不只是資金的挹注，還代表更多的資源與國際連結，FunNow將能透過資本市場更快速取得東南亞服務預訂平台的領先地位。

此次募資中加入了 PChome、KKday 與緯創三家企業投資人（CVC），陳庭寬期待，透過股權投資、深化雙方合作，用聯盟的方式加速生態系快速增長。PChome 網路家庭執行長暨總經理蔡凱文說，看好FunNow在虛實整合技術的表現，不論是為服務業數位轉型，或是洞悉消費者習慣轉變的技術應用。主打目的地旅遊的 KKday，因後疫情時代旅遊與本地生活服務間的界線將更為模糊，雙方將提供消費者更全方面、更方便的預訂體驗，KKday 執行長陳明明看好 FunNow 在都會玩樂領域的成果與未來的成長性，將經驗協助團隊加速國際化的腳步。

近兩年的疫情衝擊，讓台灣與東南亞不少商家受重創，但FunNow仍完成B 輪募資。FunNow 東南亞市場執行總監Philip Ting 表示，不少東南亞類似服務的團隊陸續結束營業或轉型。連東南亞新創 Offpeak 與獨角獸 Gojek也關閉旗下提供整合生活服務的 GoLife，目前國際上勝出的綜合生活服務平台，僅有中國的美團與美國的 Yelp，歐洲與東南亞尚未出現領先公司，此次募資後，將持續深耕東南亞，擴張到更多東南亞國家，不排除依循2020年併購馬來西亞 TABLEAPP 的成功案例，併購其他團隊。