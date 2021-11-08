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台商返鄉潮 新天地餐飲集團外帶年菜業績看增三成

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
廚藝團隊將桌菜宴飲中不可或缺的前菜拼盤，採用禮盒方式將料理放入盤中。記者宋健生/攝影
廚藝團隊將桌菜宴飲中不可或缺的前菜拼盤，採用禮盒方式將料理放入盤中。記者宋健生/攝影

鎖定疫情鬆綁後的台商返鄉潮，新天地餐飲集團（8940）看好春節年菜圍爐商機，宣布推出四款外帶常溫年菜搶食圍爐大餅，總經理歐敏雄預期，今年外帶年菜業績可較去年同期成長二至三成。

天氣逐漸轉涼，年節氣氛越來越濃，因應即將到來的春節假期，指揮中心宣布調整檢疫措施，有條件開放10+4天檢疫，預計將吸引這兩年在海外因疫情無法回台國人及台商的返鄉潮，並帶動春節期間年菜圍爐商機。

業者樂觀預估，全台年菜市場有望較去年成長二成，消費規模上看60億元，為餐飲業在疫情後創造一波龐大的年菜商機。

歐敏雄指出，全球疫情依舊嚴峻，國人無法在過年期間出國旅遊，加上今年檢疫期條件放寬，吸引更多旅居海外台灣人陸續回台過年，造成農曆年圍爐桌宴訂位熱潮更勝去年。

尤其10月疫情趨緩，用餐限制逐步放寬後，詢問除夕圍爐桌宴電話暴增，新天地餐飲集團預估，除夕夜圍爐宴有望在12月下旬提前訂滿，滿訂速度較以往提前1至2週。

雖然國內疫情控制良好，但國外疫情仍然嚴重，大批返台人潮會不會造成疫情破口，是大眾心中的隱憂，所以選擇常溫外帶年菜，在家安心享用需求也較往年增加。

新天地餐飲集團推出四款外帶常溫年菜，即是針對訂不到除夕圍爐，或因疫情不想外出用餐民眾的需求。歐敏雄說，新天地今年外帶年菜的備量較去年增加二成，以因應今年旺盛在家圍爐商機，預估外帶年菜的銷售可以增加二至三成。

市面上外帶年菜品牌琳瑯滿目，菜色內容及價格五花八門，該如何挑選？享譽全台76年的宴會專家新天地餐飲集團，建議消費者在購買年菜時要把握三要訣：「挑品牌、吃招牌、看頭排」，才不會在一年最重要的圍爐宴踩雷。

「挑品牌」即是選擇口碑良好的餐飲品牌，可以大大降低品質不良的風險；「吃招牌」便是選購該餐廳的經典招牌菜，可以確保年菜的好吃度及增加話題性；「看頭排」是年菜擺盤呈現要有看頭，排面要大器澎派，才會讓圍爐家宴的主人有面子。

新天地餐飲集團今年共推出四款外帶年菜組合，分為十人份及六人份，可以滿足小家庭或是三代同堂的圍爐需求。

經典招牌「御品魚翅佛跳牆」，是以老母雞高湯精燉熬煮8小時口感溫潤，充滿年味象徵富足；「帝王蟹米糕」採黃金比例尖糯米與圓糯米拌炒豐富配料，為香氣四溢的家傳美味

「雙龍翻騰戲東海」將碩大肥美的進口龍蝦以蒜蓉清蒸，把龍口寬粉放入特調醬汁中吸附入味，彈牙肉質淋上酥炸過的蒜茸，增添香氣與口感；象徵長壽的「花膠長參燴長年菜」，以過年必吃的芥菜加入雞高湯，燴煮充滿膠原蛋白的珍貴花膠及海參。

今年首次亮相的「吉祥拼盤聚寶盆」，是廚藝團隊將桌菜宴飲中不可或缺的前菜拼盤，採用禮盒方式將各種料理放入盤中，不僅有涼菜，更有高檔的鮑魚、海鮮，融入日式、台式等作法，將款待賓客的盛情都裝入盒中，既大器又體面。

「雙龍翻騰戲東海」碩大肥美的進口龍蝦以蒜蓉清蒸，肉質彈牙。記者宋健生/攝影
「雙龍翻騰戲東海」碩大肥美的進口龍蝦以蒜蓉清蒸，肉質彈牙。記者宋健生/攝影
新天地餐飲集團看好年菜圍爐商機，推出四款外帶常溫年菜搶食圍爐大餅。記者宋健生/攝影
新天地餐飲集團看好年菜圍爐商機，推出四款外帶常溫年菜搶食圍爐大餅。記者宋健生/攝影
「帝王蟹米糕」採黃金比例拌炒豐富配料，為香氣四溢的家傳美味。記者宋健生/攝影
「帝王蟹米糕」採黃金比例拌炒豐富配料，為香氣四溢的家傳美味。記者宋健生/攝影

年菜 疫情 餐飲業

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