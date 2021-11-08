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中部房市外溢效應發酵 彰化中正路成一級戰區

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
市調指出，彰化市購地最熱路段是位於彰化火車站前特區的中正路。記者宋健生/攝影
市調指出，彰化市購地最熱路段是位於彰化火車站前特區的中正路。記者宋健生/攝影

六都地價居高不下，大型建商紛紛轉向外圍城市卡位，其中彰化與台中同為台商聚集地，近期處於蛋黃區的彰化市站前區域，除光復郵局舊址將興建國賓影城外，中友百貨也已標得化市第二停車場BOT案，利多連發，吸引如坤辰、德鑫、寶佳、櫻花等建商搶進，房市戰線延伸彰化。

據內政部營建署統計，彰化縣今年1至9月開工數達3,122戶，與去年同期2,442戶相比，成長率高達128%。今年5月疫情警戒，但6至7月僅一個月的時間，開工申請件數就從68件增加到161件，增加率高達237%，顯示當地換屋及新屋需求強勁。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛表示，彰化市購地最熱路段是位於彰化火車站前特區的中正路，中正路是彰化火車站的主要幹道，此區發展成熟、生活機能完善，亦有熱門學區，為區域房市撐盤。

未來鐵路高架化後，將更有效的整合前後站交通網絡及商業活動等，提高居住優勢。

彰化中正路不僅近民權及三民市場，彰化市的幾間電影院皆在此處，近期除復興郵局複合式影城正在動工，更將興建由中友百貨BOT的商場，學區部分則坐擁三民國小及彰安國中，均為彰化熱門學校，歷史悠久的彰化女中亦在此區，學習氛圍濃厚。

今年上半年寶佳集團用自然人名義，以每坪86萬元、總價3.41億元購入中正路上全台大飯店停車場土地，創彰化市不動產實登單價與總價新高。

根據實價登錄顯示，同一街廓同期還有其他4筆土地交易，經查買家也都是同一人。合計共5筆交易、7筆地號，全地坪945坪，總價達7.43億元，均為現金交易。

在地房仲業者表示，該路段亦有多筆精華地都在今年釋出，包括該區北邊的風尚人文咖啡館，以及南邊的富山日本料理，都傳出土地已被建商買走，可以推測往後此商圈及周邊路段，將是彰化市蛋黃區的推案重點。

坤辰營造看好此區發展，於今年搶先在中正路精華地段推出「坤辰中正峯華」，產品規劃50坪均質大三房、格局方正三面採光、全平面車位，全案共54戶，且無店面設計，為區域少見的精品純住宅產品。

「坤辰中正峯華」退縮12米打造迎賓車道，還具備智慧建築、耐震設計及住宅性能標章，是彰化唯一三標章建築，兼顧科技、便利與居住安全，由周邊土地交易及近期營建成本估算，售價將達到4字頭，不僅位於中正路核心位置，更是此路段近年唯一新大樓案，甫推案便獲得熱烈討論。

附近如曉陽路開案的「德鑫世紀官邸」每坪成交36萬元，最高甚至破4字頭，住家產品早已完銷，剩店面出售。而櫻花「牛稠子段」新案採先建後售模式，現已開始動工。

彰化住宅開工數一覽。資料來源：內政部營建署
彰化住宅開工數一覽。資料來源：內政部營建署

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