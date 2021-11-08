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爭零售龍頭前先搶地 統一擠下全聯奪台南新市地上權

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導
統一集團董事長羅智先 。本報系資料庫
統一集團董事長羅智先 。本報系資料庫

財政部今（8）日開標今年第三批國有地上權，11宗標的共標脫九宗，標脫率逾八成，決標權利金總金額約19.2億元。

其中又以台南市新市區一塊商業區土地最搶手，共吸引五封標單，包括統一（1216）旗下的統上開發建設公司、以及全聯實業都出手，最後由統上開發以高達102.4%的溢價率搶下，零售業兩大龍頭，在搶奪零售新霸主前，就先搶地搶破頭。

國產署表示，今年是國有非公用土地設定地上權的豐收年，全年三批招標地上權，標脫率達到60.8%，是2010年來最高，推測民眾對於價格僅市價六至七成的地上權住宅接受度有提高趨勢，國產署後續將回持續推出亮眼標的。

國產署今年第三批地上權共11宗標的，分布在全國八縣市，合計面積7.52公頃，今日開標結果共九宗標脫，北中南各三宗。

其中位於台南市新市區的一塊商業區土地，是首度釋出的新案，面積約678坪，鄰近台南科學園區，也鄰近國小、區公所，周遭建案林立，發展潛力大，備受看好，成為這次最熱門的標的，連零售業兩大龍頭統一、全聯都相中。

根據開標結果，台南新市土地底價0.99億元，共吸引五封標單，包括統上開發建設、全聯實業等業者，統上開發勢在必得，開出2億1元的高價，擠下全聯出價的1.1億元，搶下這塊熱門土地。

近期全聯砸百億併購大潤發，統一集團也公開表態要「搶親」家樂福，零售龍頭之爭一觸即發，沒想到戰場也延續到地上權。

除了台南新市土地，台北市大安區復興段一塊住宅區用地，也由大將開發股份有限公司以約2.56億元搶下，溢價率約32.66%；另一受到矚目的台中干城重劃區練武段土地，則由福容開發股份有限公司以約6.58億元搶下，溢價率30.98%。

國產署表示，此次招標的地上權標的，遍布全台各地，從北到南，無論區位為住宅區或商業區，招標成果相當亮眼，分析原因，主要為針對地上權住宅貸款問題，經國產署積極協商各大行庫，解除銀行承作貸款疑慮後，相對促使業者願意投標地上權標的。

此外本次兩宗商業區土地標的，不僅吸引多家公司搶標且溢價率分別達30％及102.37％，顯見在後疫情時代，預期經濟復甦力道強勁，故市場逐漸活絡，商辦需求增加。

國產署 地上權 全聯 統一集團 財政部

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