福貞10月營收創同期新高 通過投資TSMP拓展台灣市場

中國大陸金屬包裝容器大廠福貞-KY（8411）公布10月合併營收7.24億元，月增19.5%、年增99.4%，創歷年同期新高，累計前十月合併營收61.75億元、年增35.9%，已超越去年全年；董事會並通過投資TSMP公司，進一步拓展台灣市場。

TSMP公司主要在台灣從事二片式鋁罐製造業務，生產基地位於新竹，初估未來可貢獻年營收9億至11億元；此案目前已完成股權出讓契約簽訂，待主管機關審批核准後完成併表。

福貞自11月起至農曆年前，金屬包裝容器產業進入旺季，預期今年營收可望超越2017年高峰表現。法人估，明年在新增產能加持下，有機會挑戰歷史新高。

福貞主要生產各類型三片式馬口鐵罐，及二片式鋁製品飲料罐，並提供專業一站式食品及飲料充填灌裝代工業務。

福貞在經歷2018至2020年行業調整期後，營運已見明顯成長，加上公司相較於同業更積極擴充二片式鋁罐產能，隨著景氣回溫，得以進一步擴大市場占有率，且在售價調漲與新廠稼動率穩定提

升下，第4季有機會延續10月的同期新高表現。

福貞表示，第4季起進入傳統旺季，營收可望逐月拉高，以前十月合併營收已超越去年全年來看，全年合併營收可望回到2017年的高峰表現。

另外，成本轉嫁效益，加上內部成本控管得宜，也已反應在毛利率的提升上。福貞第1季在成本無法及時轉嫁下，毛利率為8.54%，第2季與第3季則分別來到10.03%與11.93%，隨著新廠稼動率與

生產良率持續提升，未來毛利率仍有進一步改善空間。

展望明年，在新產能陸續到位下，有機會挑戰新高。其中，山東廠將增加3億至5億支鋁罐產能，預計明年第3季開始貢獻營收，新產能訂單已經掌握；除了大陸廠的擴充，福貞也將進一步拓展台

灣地區業務，以擴大營運規模。