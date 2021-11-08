遊艇製造商東哥前三季獲利創新高 EPS 6.6元
遊艇製造商東哥（8478）今（8）日公布第3季獲利達1.79億元，相較去年同期由虧轉盈，每股稅後純益2.02元；累計前三季獲利5.91億元，創同期新高，每股稅後純益6.6元。而該公司在剛結束的羅德岱堡國際船展中新增7艘訂單，挹注營運表現可期。
東哥表示，雖然每年的第3季一向是銷售淡季，不過，新冠疫情改變了民眾的生活型態，部分衝擊從非常態變成常態模式；其中，獨立性高的遊艇休憩已成為歐美民眾休閒活動首選之一，使得市場買氣持續熱絡。
加上內部聚焦高毛利產品組合策略，並且樽節費用支出，推升獲利表現。
依該公司財報數據，第3季稅後純益為1.79億元，擺脫去年同期大虧2.96億元的陰霾，每股稅後純益2.02元，累計前三季稅後純益為5.91億元，創歷年同期新高，每股稅後純益6.6元。東哥今日上漲2.8元，收在85.2元。
該公司並指出，剛於上個月底落幕的羅德岱堡國際船展買氣依舊非常熱絡，大型豪華遊艇終端需求熱度不減；在5天展期中，旗下自有品牌OA遊艇現場斬獲7艘遊艇訂單，皆為100英呎以上的船型，訂單量及金額齊創歷史紀錄。
而船展結束後，仍有顧客針對不同船型洽談中，東哥目前在手訂單已排程至2024年，將可進一步挹注營運表。
另外，東哥今年剛亮相的「OA 35R」船型擊敗其他歐洲品牌，獲選為本屆羅德岱堡船展最佳遊艇「Best in Show」，顯見OA在國際頂級遊艇的領先地位。搭配多元產品線策略和加速產能提升，可望迎來下一波營運成長。
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