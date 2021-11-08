2021金屬製品線上採購大會 23國80家買主共襄盛舉

經濟部貿易局委託外貿協會於日前辦理為期4天的「2021金屬製品全球線上採購大會」，獲來自23國、80位買主熱烈報名，與百餘家我商進行超過130場次視訊洽談。貿協表示，此次主要採購品項為扣件、手工具、建材五金、建築用五金、橡塑膠模具等，同時，更針對買主時區持續安排客製化洽談。

金屬製品產業是疫情期間出口表現逆勢成長的產業之一，手工具、扣件、水五金都有兩位數的出口成長。由於臺廠少量多樣質精的客製化能力具有高度競爭性，此次活動吸引法國Total石油集團的全球橡膠與塑化交通產品龍頭企業HUTCHINSON，在德國及盧森堡經營近百家DIY商店的德商Globus Fachmärkte，年營業額近2億美元的日本機械大廠東鄉產業株式會社，以及巴西年進口600個貨櫃營業額達3,000萬美元的巴西商Grupo Metalnox參加。

參與洽談的我商則包含春雨、韋奕工業、元廣鑫、利元科技、隆意、至光工具等知名企業。其中，韋奕工業的360度環景導覽，完整呈現工廠設施與產品樣貌，讓洽談的義商R公司讚不絕口，表示第一次與該公司洽談即留下相當深刻的印象。

此外，新加坡商R公司則尋找應用於運輸工具的鋁擠型散熱片，特別指定與我商喻勤洽談，而喻擎同時也是研華、凌華供應商。該廠商提到，在此次貿協的安排牽線下，洽談後即刻獲星商提出報價需求，買主亦期待全球疫情盡快得到控制，恢復正常商務並安排來臺拜訪工廠。