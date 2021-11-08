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台大杯特團隊成立社企鼓勵循環環保杯 政大、清大跟進

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

在飲料店借用循環使用環保杯，逐漸成為台大政大清大學生的日常。台大學生創業的杯特團隊今年成立社會企業，加入台大創創加速器，透過「uCup循環租借平台」，讓學生直接到店家免費借走環保杯。目前杯特和校內外超過10間的飲料店合作，將環保杯配送到店家，消費者直接在飲料店租借環保杯，於任意合作店家歸還。藉由方便且免費的使用流程，至今uCup已有超過3,500個用戶，成功減量1萬個以上的免洗手搖杯，在校內逐漸形成風氣。

今天政大杯特團隊和清大好杯團隊也同時正式營運，共同提供校內同學循環環保杯的服務，之後在政、清大校園也可以直接到店家借用環保杯。

台大杯特團隊指出，在大眾的印象中，自備環保杯買飲料是一件麻煩的事情，許多人為了「方便」選擇使用一次性免洗杯。杯特團隊設計，用戶可以直接在店家借用杯子，使用完後再到任意站點歸還，讓環保變得更加便利，促使同學減少使用一次性免洗杯。目前環保杯出借杯數已經達到校內店家銷售杯數的3-4成。杯特團隊也期許uCup循環環保杯服務不只存在台大校園，而是可以服務更多學生，甚至走出校園，影響到社會大眾的使用習慣，讓更多人可以一起加入環保永續的行列。

環保 台大 清大 政大 社會企業

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