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2021台北國際旅展 台灣高鐵榮獲「最佳展館獎」
「2021台北國際旅展」今（8）日圓滿落幕，台灣高鐵公司（2633）今年再次從眾多參展單位中脫穎而出，榮獲主辦單位頒發「最佳展館獎」。今日下午由台灣觀光協會會長葉菊蘭親自將此殊榮頒給高鐵公司，由營業資深副總經理孫鴻文代表接受，為台灣高鐵參加「2021台北國際旅展」畫下精彩句點。
高鐵公司表示，今年高鐵攤位整體設計不僅延伸「Be There」意象，向民眾展現「真實接觸」的品牌精神，還將「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名商品帶到現場，讓巧思中更見驚喜。旅展期間，許多民眾特別來到高鐵攤位上，只為與P助及粉紅兔兔一起拍照打卡，還有人透過現場掃描QR Code的方式，搶購各種線上熱銷聯名商品；此外，「國旅聯票」及「高鐵假期」等熱門旅遊商品的銷售攤位，同樣吸引民眾高度詢問，大家都希望趁著疫情趨緩、天氣涼爽的季節，再次規劃一趟高鐵旅程，感受「搭高鐵・遊台灣」的美好體驗。
台灣高鐵公司特別提醒，來不及在旅展期間現場搶購的民眾，可以把握12月29日前機會，透過高鐵振興五倍券網頁購買包含：「國旅聯票」、高鐵假期「五星自由行」、高鐵假期「饗宴之旅3日豐富行」、「飯店聯票」、「交通聯票」等優惠方案。歡迎旅客把握機會上網搶購，用最心動的價格買到最想要的行程。今年秋冬，就讓台灣高鐵多樣化的旅遊產品，替您妝點出屬於您的特色旅程。
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