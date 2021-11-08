COP26氣候會議 台達倡議「節用厚生」

台達（2308）參與於英國格拉斯哥召開的第26屆《聯合國氣候變化框架公約》締約國大會（COP26），今（8）日旗下台達基金會於官方談判區主辦周邊會議，與來自美國維吉尼亞理工大學、聯合國人居署（UN-Habitat）、柏林理工大學、地方政府永續發展理事會（ICLEI）等國際意見領袖分享台達於低碳交通的科技與實際作為，協助城市「節用淨零」。

台達製作的海洋環境教育影片《孕生》、《珊瑚礁魚》也在聯合國官方談判區展館中輪播，在國際減碳殿堂以驚豔的海洋生態影像喚醒大眾關注氣候變遷對海洋的衝擊，進而能「厚生海洋」。

台達基金會副董事長郭珊珊指出，台達成立50周年，一直努力為氣候變遷找尋科技解方。今年，我們發起 「節用厚生」倡議，透過節用能源、提升能源效率，守護1.5°C 的地球升溫底線；同時厚待萬物與環境，以實際復育行動及環境教育來讓更多人關注水資源和海洋生態環境，希望能將這樣的理念與經驗在COP26氣候大會中與國際社會交流合作，共同為淨零碳排盡一份力。

這次COP26氣候大會更有三位獲得台達基金會環境獎學金的英國留學生一同參加，盼能將在英國學府與COP的收穫帶回台灣，成為對抗氣候變遷的種子。

代表台達基金會出席分享的執行長張楊乾指出，低碳交通及微電網的應用不僅在城市能源韌性扮演重要角色，更是邁向淨零的關鍵。台達在電動車領域投入已久，已為全球主要車廠提供動力系統及電源轉換，在電動車充電的解決方案更結合儲能、V2G（車輛到電網）等創新技術，建置分散式能源系統來提升城市電網的調度彈性及應變突發災難的恢復力。

今年，台達基金會更進一步推動移動污染源監測網，與共享電動車業者合作，安裝PM2.5（細懸浮微粒）和一氧化碳感測器，將即時數據轉為容易理解的城市街道空汙地圖，希望能推動更大範圍的空氣品質維護區，加速行駛中零污染的電動運具普及，減低城市中四分之一的空污來源，維護大眾呼吸系統的健康。

美國維吉尼亞理工大學特聘教授、李國鼎講座榮譽學者Dushan Boroyevich，以電力電子的技術觀點來剖析電網韌性。他指出，V2G是將來電動車興起後，穩定電網運作的關鍵技術；同時，未來要滿足全球用電量成長，則需更加完善發電系統的調節功能，讓電力調度更具彈性。來自聯合國人居署、柏林理工大學及地方政府永續發展理事會的專家講者，則在會議上分享亞洲、非洲和拉丁美洲等地推動交通電動化來幫助城市永續轉型的計畫經驗。