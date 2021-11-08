甜蜜復仇！統一超擊敗南仁湖 奪回東山、關廟服務區經營權

甜蜜復仇！高速公路東山、關廟服務區招商案日前完成甄審作業，統一超商（2912）擊敗九年前被南仁湖奪走的經營權，贏得至多12年的營運權。而南仁湖（5905）今年已輸掉高速公路15個服務區中營業額排名第三的西螺，現又痛失營業額排名第五的東山，對集團營收將造成重大影響，而招標結果也使新東陽一躍成為高速公路服務區數量和營業額都居冠的真正霸主。

據指出，15年前東山服務區首度招商時，統一超商為新加入高速公路服務區的廠商，一舉成功拿下東山六年營運權，由於統一超商經營有術，雖然東山是新的服務區，但營業額卻不斷成長，僅次於清水服務區，近年來關西、西螺、泰安迎頭趕上，但東山仍為南部營收相當亮麗的服務區。

由於高速公路車流量穩定，客源不虞匱乏，加上高公局改變招標規範，不以權利金多寡為決標勝負關鍵，改以整體服務區內的規劃和服務內容為評決重點，要求各服務區營運業者，推出平價商品、並打造具特色的服務區，結果除刺激通過的用路人進入服務區休息消費外，也吸引周邊縣市的民眾於假日前往服務區購物、用餐，大幅提高服務區的營業額。

高速公路服務區營運權除最早進駐的新東陽、南仁湖集團外，統一超商、全家便利商店和義美食品集團等新進業者，也積極加入戰局，經過多年的競爭，現為南仁湖、新東陽、統一超商和全家便利商店等四大集團所囊括，而每次只要有服務區營運期滿重新招標，四大集團都全力投入，彼此競爭極為激烈。

九年前東山服務區重新招標，改採ROT（整建、營運、移轉）方式辦理，因廠商投資額較高，故除了六年的營運期外，廠商經營良好得優先續約一次三年，招標結果，南仁湖拿下統一超商苦心經營的東山服務區，令統一超商相當不捨。

前(2019)年泰安服務區營運期滿重新招標，結果由統一超商勝出，經營多年的南仁湖拱手讓出營運權，業界稱此標案為統一超商的復仇之戰；今年東山與關廟合為一標重新公告，統一超商再度擊敗南仁湖和加入競爭的全家便利商店，成功奪回失去九年的東山服務區營運權。